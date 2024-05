Anticipazioni Isola dei Famosi 13 maggio, violate le regole

Fonte: IPA "Isola dei Famosi", Matilde Brandi e Samuel Peron

Continua il momento di grande difficoltà per questa edizione dell’Isola dei Famosi, che quest’anno deve fare i conti non solo con ascolti molto più bassi di quelli sperati, ma anche con cambi di palinsesto e una serie di naufraghi che hanno deciso di abbandonare in anticipo la competizione. Vediamo cosa succederà nella puntata di stasera, lunedì 13 maggio, prima che il reality cambi il suo appuntamento spostando la diretta nella serata di domenica.

“Isola dei Famosi”, le anticipazioni del 13 maggio

Nella puntata andata in onda il 6 maggio, i naufraghi hanno dovuto fare i conti con una nuova dinamica. Sono infatti stati suddivisi in due squadre che, secondo le regole date dalla produzione, non hanno la possibilità di avere alcun contatto tra di loro, a eccezione di alcuni momenti indicati dalla produzione. Una regola che è stata però violata da Greta Zuccarello e Rosanna Lodi, cosa che non è piaciuta allo Spirito dell’Isola.

È arrivato quindi un comunicato ai due leader dei team in cui, dopo aver spiegato il fatto incriminato, ovvero un contatto tra la Zuccariello e Rosi in merito a un complimento sulle orecchiette cucinate il giorno precedente, viene richiesto alle squadre di consegnare un’intera ciotola di riso a testa sotto i rispettivi totem. Nella puntata di stasera, quindi, vedremo come questa punizione andrà a incidere sulle dinamiche e sulle sorti dei naufraghi.

Probabile anche un momento dedicato alla questione nata tra Francesco Benigno, escluso dalla competizione, e Vladimir Luxuria, che hanno avuto un’accesa discussione legata ad alcuni commenti che l’ex naufrago ha lanciato contro la presentatrice. Commenti forti, che hanno attaccato la sua identità e su cui Vladimir non ha voluto lasciar correre.

C’è anche da capire chi sarà l’eliminato della serata. Ora, i naufraghi rimasti in gara sono 11, di cui tre in nomination. Chi lascerà l’isola tra Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron?

Tantissimi gli interrogativi a cui dare risposta questa sera, primo fra tutti se questa serie di dinamiche basterà a salvare il programma da una chiusura anticipata, che per il momento pare essere programmata per il 4 giugno. Già da due giovedì, il programma ha saltato la sua doppia messa in onda e, ora, la diretta verrà trasmessa non più di lunedì, ma di domenica.

Quando e dove vedere “Isola dei Famosi”

La nuova puntata di Isola dei Famosi, programmata per la serata di lunedì 13 maggio, come di consueto verrà trasmessa su Canale5 dopo l’appuntamento con Striscia La Notizia. Il programma può essere seguito anche sulla piattaforma di streaming dedicata: la puntata rimane disponibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo: il reality, che è commentatissimo, vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni giorno raccoglie centinaia di opinioni. In studio, con Vladimir Luxuria, anche Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, alla sua prima prova nel ruolo che ha preso con grande entusiasmo. Inviata speciale dalla Pampa è invece Elenoire Casalegno, nuovo ed entusiasta volto al posto di Alvin e che sta dimostrando di essere perfetta per questo compito.