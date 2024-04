Fonte: IPA Joe Bastianich

L’Isola dei Famosi 2024 è stata tutt’altro che fortunata. I ritiri sono infatti molteplici, a iniziare da quello di Tonia Romano che non è nemmeno sbarcata in Honduras, per finire con quello in aperta polemica di Pietro Fanelli che ha deciso di lasciare Cayo Cochinos in aperta lite con i compagni. E così, dopo che Vladimir Luxuria aveva sperato in un’edizione senza addii, sono stati invece diversi i concorrenti che hanno deciso di interrompere il gioco in anticipo per tornare in Italia.

Isola dei Famosi, sondaggi del 29 aprile: chi sarà eliminato

Il televoto è stato annullato a seguito del ritiro di Pietro Fanelli, che ha deciso di tornare in Italia dopo l’ennesimo diverbio con i compagni, quindi tutto sarà deciso dalla diretta del 29 aprile commentata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I naufraghi finiti in nomination sono invece Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Sonny Olumati, Khady Gueye e Rosanna Lodi. Tra questi, il pubblico è chiamato a scegliere il concorrente da salvare mentre il meno votato sarà costretto a lasciare la Playa e fare ritorno a casa senza seconde possibilità.

Secondo quanto emerso dai sondaggi condotti per la puntata del 29 aprile, a dover lasciare per sempre il gioco potrebbe essere Rosanna, la sfoglina sbarcata in Honduras da pochissimi giorni. Si è infatti stabilita all’ultimo posto con una percentuale che fa pensare al peggio, l’8%, e quindi potrebbe essere lei a dover abbandonare per sempre la sua avventura come naufraga. Sonny Olumati ottiene invece il 10% delle preferenze, mentre Daniele Radini Tedeschi si mette in sicurezza con il 17%. Khady dovrebbe invece salvarsi con il 26%, mentre Joe Bastianich continua il suo percorso con la percentuale più alta riscontrata in questi sondaggi: il 39%.

Il destino di Daniele Radini Tedeschi

Il critico d’arte si è ritirato momentaneamente dopo un’altra incomprensione con i suoi compagni, ai quali non ha perdonato l’atteggiamento tenuto dopo che la produzione ha scoperto che alcuni di loro avevano sottratto del cibo alla troupe. Il loro comportamento non l’ha proprio digerito e l’ha ribadito più volte, dicendosi infastidito per la punizione corale che ha portato allo spegnimento del fuoco acceso con grande fatica.

La sua avventura in Honduras sembra però costantemente a rischio, dato che più volte si è espresso contrariamente alle disposizioni della produzione e classificandosi come uno spirito libero. Aveva per giunta dichiarato di voler trascorrere un periodo di vacanza e sfruttare il lavoro degli altri, senza guadagnarsi la razione di cibo che ogni settimana gli spetterebbe per diritto.

Pietro Fanelli, suo grande amico, non ha infatti resistito e ha deciso che la sua permanenza in quel di Cayo Cochinos non poteva avere un futuro. Nella mattinata di venerdì, il poeta ha infatti stabilito di dover uscire dal gruppo e saltare su un aereo per tornare a casa. Dopotutto, sembrava un ritiro annunciato: l’ultimo diverbio con l’opinionista Sonia Bruganelli non era che il preludio di qualcosa di più importante che stava covando dentro di sé e che è esplosa pochi giorni dopo, portandolo a rinunciare a ogni cosa e alla sua esperienza all’interno del reality.