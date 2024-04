Fonte: IPA Matilde Brandi

Tutto scorre veloce, all’Isola dei Famosi, e l’armonia del gruppo ha fatto presto a sgretolarsi pezzo dopo pezzo. Vladimir Luxuria era stata chiara: quando la fame si fa sentire, non c’è scampo per nessuno. Ed è così che i concorrenti stanno iniziando a patire le conseguenze della carenza di cibo, finendo per mettersi l’uno contro l’altro pur di sgraffignare qualcosa in più o provare a emergere in un gruppo che si sta perdendo come polvere impalpabile nell’aria.

Anticipazioni Isola dei Famosi, cosa succede il 29 aprile

Il ritorno in gioco di Daniele Radini Tedeschi non ha fatto che portare scompiglio. Il critico d’arte si è infatti allontanato dal gruppo dopo un acceso diverbio con alcuni di loro e, dopo i dovuti accertamenti medici del caso, è tornato a far parte dei naufraghi non senza riportare la sua vena polemica, quella che lo caratterizza dall’inizio. Il suo obiettivo è quello di portare una spaccatura all’interno della squadra che già avverte forti i suoi problemi, ma contro di lui fa fronte comune.

Il suo atteggiamento non è cambiato e, anzi, continua a ribadire di aver intenzione di navigare controcorrente e non curarsi delle regole. Dice di stare bene, di non essere stato più felice di così negli ultimi tempi. Eppure la strada che ha imboccato è quella di un ritiro imminente, proprio come ha fatto il suo sodale Pietro Fanelli che ha già lasciato Cayo Cochinos per tornare in Italia. Un altro ritiro sarebbe comunque clamoroso, dato che sembra che all’Isola dei Famosi non voglia rimanere nessuno. Oltre a quelli per infortunio di Tonia Romano e Francesca Bergesio, ci sono stati infatti quello di Peppe Di Napoli e la squalifica di Francesco Benigno, avvenuta in circostanze mai chiarite davvero.

Non va meglio per Artur Dainese che, da leader del gruppo, è stato accusato di aver diviso male il cibo spettante per la settimana. Amareggiato per questo comportamento così inaspettato da parte sua, Aras Senol ha chiamato a raccolta i compagni per provare a destituirlo dal suo ruolo: come andrà a finire?

Chi esce

Il nome del possibile eliminato emerge dai sondaggi condotti prima della puntata, che parlano di una possibile esclusione dal gioco di Rosanna Lodi, appena arrivata in Honduras. I risultati non sono certi e talvolta non corrispondono alla realtà delle votazioni, come nel caso di Luce Caponegro che ha lasciato per prima la Playa nonostante sperasse in un’avventura più lunga. In altre occasioni sono stati invece più precisi, come per l’eliminazione di Maitè che ha abbandonato l’Isola nella puntata del 22 aprile.

Quando va in onda

La nuova puntata di Isola dei Famosi va in onda il 29 aprile in prima serata con la conduzione di Vladimir Luxuria e il commento di Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’orario è il solito, ovvero subito dopo il consueto appuntamento con Striscia La Notizia. La puntata va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity e rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie centinaia di commenti.