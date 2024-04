“L’Isola è una livella”, ha detto la conduttrice Vladimir Luxuria dopo aver letto il risultato del primo televoto di questa edizione del reality. Una votazione che ha avuto un esito parzialmente inaspettato, di certo per colei che ha dovuto lasciare definitivamente il crudele gioco ambientato in Honduras. La sincerità di Luce Caponegro (in passato Selen) non è bastata a superare questo ostacolo, neanche contro due non famosi che – almeno sulla carta – avrebbero dovuto essere in svantaggio. E intanto Francesco Benigno e Joe Bastianich hanno portato un po’ scompiglio tra i naufraghi, proprio come la tromba marina che si è abbattuta su Cayo Cochinos a poche ore dalla diretta di lunedì 15 aprile.

Luce Caponegro è la prima eliminata dell’Isola dei Famosi

L’ex pornostar Selen, presentatasi all’Isola dei Famosi 2024 con il suo nome di battesimo, è riuscita a farsi notare in pochi giorni di reality. Con un’immagine molto diversa da quella che le è appartenuta in passato, si è imposta un po’ come la “mistica” di Cayo Cochinos, tra una seduta di meditazione e l’altra e la conclamata voglia di farcela, nonostante le evidenti difficoltà.

Fonte: IPA

Sembra, però, che questo modo di fare tanto positivo e motivante anche nei confronti dei suoi compagni di avventura non abbia giovato a Luce Caponegro, proprio come la sua totale sincerità nell’ammettere di voler continuare la sua avventura all‘Isola per un tornaconto economico: “Ho bisogno dei soldi che posso guadagnare qui sull’Isola, voglio rimanere qui e riguadagnare la mia libertà”, ha ammesso con sommo candore in diretta nella puntata andata in onda il 15 aprile.

Alla fine proprio a lei è toccato un primato negativo, quello di prima eliminata di questa edizione, seppur contro due non famosi che – almeno sulla carta – avrebbero dovuto avere un certo svantaggio. Il pubblico ha deciso di salvare Khady Gueye, Peppe Di Napoli e Samuel Peron: “Sono fuori dallo showbiz da tanto tempo, Peppe ha 2 milioni di follower. Quando ho sentito che lo avevano salvato sapevo che sarei uscita io – queste le sue prime parole dopo il verdetto -. (…) È stata una bellissima opportunità ne sono comunque contenta, grazie”. Tutto tra le lacrime di Matilde Brandi che in lei ha ammesso di aver trovato un’amica: “Luce è stupenda, è una donna fantastica”.

Joe Bastianich e Francesco Benigno portano scompiglio tra i naufraghi

Non c’è Isola senza fame e lacrime, ma non mancano neanche le discussioni. Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio di questa edizione del reality show e già si cominciano a intravedere le personalità “dominanti” di alcuni naufraghi e, tra queste, sicuramente a spiccare sono quelle di Joe Bastianich e Francesco Benigno, entrato in gioco nella seconda puntata.

Il noto imprenditore italoamericano non ha tardato ad attirarsi le antipatie di alcuni (o meglio, di alcune), accusato di essere un po’ troppo “snob” nei confronti dei compagni di avventura e di isolarsi da questi. “Vengo da una cultura un po’ diversa dalla vostra, però io porto una cosa molto solida e molto concreta, io non ti dirò mai quel che ho fatto nella vita, vai a guardarlo da solo – ha spiegato nel suo italiano altalenante -. Se sento di perdere tempo con te, preferisco stare da solo. Non devo chiedere scusa è come mi comporto nella vita reale”.

Fonte: IPA

Per la serie “Sono così, prendere o lasciare”, anche Francesco Benigno non ha fatto alcun passo indietro rispetto alle critiche mossegli dai naufraghi a causa di un atteggiamento “arrogante” e da “bullo”, come ha spiegato Peppe Di Napoli in una clip. Come se non bastasse l’attore siciliano ci ha messo il carico, come si suol dire, accusando velatamente (ma non troppo) l’Isola di aver montato delle clip ad hoc per metterlo in cattiva luce: “Mi aspettavo queste clip perché immagino che siano state studiate prima ancora che andassi sull’Isola, mi aspettavo questo colpo basso (…). Ho fatto mille cose belle sull’Isola, sono stato per tre notti senza dormire per salvare il fuoco (…) La gente parla lasciala parlare (…) ci sono molti di loro che hanno atteggiamenti… Ma mi rimbalza, mangiano anche attraverso quello che pesco io, dicessero quello che gli pare“.

Immediata la difesa della conduttrice Vladimir Luxuria: “Noi non abbiamo deciso nulla prima, non siamo prevenuti. Noi abbiamo fatto vedere quello che succede sull’Isola“. Più che della tromba marina a preoccupare i naufraghi dovrebbero essere gli uragani in carne ed ossa approdati in Honduras…