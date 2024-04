Fonte: IPA Pietro Fanelli all'Isola dei Famosi

Soffia vento di burrasca in quel di Cayo Cochinos. Dalle anticipazioni di Isola dei Famosi apprendiamo che il corso dell’avventura dei naufraghi si sta facendo più accidentato che mai, soprattutto dopo i recenti ritiri che hanno modificato l’assetto del gruppo che deve anche accogliere due nuovi naufraghi. Il ritiro di Peppe Di Napoli non è stato che l’ultima tappa di un percorso partito in salita e che non accenna a migliorare, visto che la fame sta iniziando a farsi sentire e le risorse sono sempre più limitate, soprattutto per i naufraghi che hanno violato il regolamento.

Anticipazioni Isola dei Famosi, cosa succede il 22 aprile

Si torna sul ritiro di Peppe Di Napoli e sulle ragioni che l’hanno portato a lasciare l’Honduras per tornare in Italia. Il pescivendolo di TikTok si era infatti detto stanco e impossibilitato a proseguire, mentre dal suo profilo Instagram emerge uno scenario molto diverso e nel quale si insinua un problema di salute che non era stato dichiarato. Di certo, il naufrago aveva già manifestato i primi segni di cedimento con continue richieste di notizie da casa. Venerdì, l’annuncio dell’addio dopo la squalifica in polemica di Francesco Benigno.

Si potrebbe definire come l’isola dei ritiri. Tonia Romano, addirittura, non è nemmeno sbarcata su Playa Espinada: la concorrente si è infatti ritirata prima di iniziare la sua avventura all’interno del reality per preservare la sua salute, mentre Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, ha lasciato il gioco a seguito di un infortunio al ginocchio che le ha impedito di continuare. Dall’inizio del programma, c’è stata una sola eliminazione – quella di Selen, Luce Caponegro – mentre il televoto è stato nuovamente annullato a causa del forfait di Peppe Di Napoli.

Il destino dei naufraghi dipende quindi tutto dalla puntata di stasera 22 aprile, in cui i nominati sono Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Maité Yanes. Si attende quindi il Rito della Salvaciòn, per capire chi tra i naufraghi può continuare con la sua avventura in Honduras.

Il provvedimento contro Pietro Fanelli

La fame, vero nemico dei naufraghi, sta iniziando a portare scompiglio nel gruppo e a compiere le prime infrazioni. A farne le spese è stato Pietro Fanelli, beccato nel bel mezzo di un’abbuffata col cibo destinato alla troupe, ma non sarebbe l’unico. Il poeta bohemien ha già ricevuto il suo provvedimento, a seguito del quale ha dovuto rinunciare a metà della sua razione settimanale, ma non ha voluto fare i nomi degli altri che si sono serviti degli alimenti destinati alla produzione, proteggendoli da eventuali punizioni. Ad ammettere le sue colpe è stata anche Khady, ma dopo la diretta in cui invece Fanelli era stato accusato apertamente: “Ho sbagliato e lo ammetto. Hanno mangiato tre o quattro persone. Non sono una persona infame, se non hanno le p**** di dire chi sono a questa età…Fanno i falegnami, gli eroi, ma nella vita reale stanno nell’agio fregandosene delle persone”, aveva detto in diretta.

“Messaggio da parte dello spirito dell’Isola. Prima o poi la verità viene sempre a galla. Pietro ha confessato di aver mangiato sottratto nell’area riservata alla troupe. La punizione è inevitabile: per i prossimi cinque giorni avrà diritto solo a metà reazione di riso, quindi 20 grammi, e il leader ne sarà responsabile. Se dovessero esserci stati altri colpevoli lo Spirito dell’ Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte”, recitava invece il messaggio letto dal leader Samuel Peron, mentre Fanelli si è detto orgoglioso per il suo comportamento.