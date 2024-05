Il red carpet di Cannes è uno dei più attesi. Non solo per i film, ma per la parata di stelle che ammiriamo ogni anno sul red carpet. Attrici, produttrici, registi, top model... come Heidi Klum , a dir poco mozzafiato in. Per questa volta, ha messo da parte i look eccessivi a favore dell'haute couture di Saiid Kobeisy, mettendo in risalto le gambe chilometriche e il décolleté.