Puntata speciale di Domenica In, dedicata alle madri. In studio si parla dell’essere genitori e del rapporto con i propri, che ormai non ci sono più. Uno sguardo tra passato e presente molto commovente. Spazio anche a Carmen Russo, divenuta madre della piccola Maria dopo 10 anni di tentativi. Sua figlia le ha fatto una gran sorpresa, presentandosi in studio al fianco di Enzo Paolo Turchi, il quale si è però reso protagonista di un siparietto un po’ imbarazzante.

Il mammo Enzo Paolo Turchi

In una puntata tutta al femminile, dedicata alle mamme, largo anche a un papà. Enzo Paolo Turchi viene infatti invitato a sedersi e subito prende la parola per definirsi un “mammo”. Un modo per sottolineare come non fosse del tutto un “imbucato” alla festa.

Ma cosa vuol dire essere un mammo? Lo spiega proprio il marito di Carmen Russo. Sorriso sulle labbra, dice la sua: “Sono un mammo perché a casa cucino io”. Sua moglie interviene, tentando di riportare l’intervento sui giusti binari, ma lui non ne vuole sapere.

“Essere mamma non vuol dire soltanto cucinare”, ribadisce lei. Lui annuisce, in segno di comprensione e condivisione, ma poi aggiunge di fare anche le pulizie in casa. A conti fatti, dunque, essere donna/mamma richiama alla mente pulizie/cucina.

Non si comprende bene il motivo di questo elogio a sé. In un mondo che tenta di spiegare l’importanza dell’abbattimento dei muri delle categorie sociali, Enzo Paolo Turchi si ritiene “moderno” perché ha accettato compiti che di base spetterebbero a sua moglie. Si ha un po’ l’idea che il processo mentale sia stato questo.

Interviene anche Paola Perego in questo momento d’imbarazzo: “Stai prendendo una brutta strada. Sono mamma perché pulisco e cucino (…) Fai molta attenzione di questi tempi”. Lo mette in guardia, dunque, ma da cosa? Di fatto non si tenta di correggere il pensiero, quanto di evitare il massacro social, come se il problema fossero “questi tempi” troppo sensibili.

Alla fine tutto si risolve in un sorriso, senza approfondire il tema. Enzo Paolo Turchi è un uomo da sposare, viene detto, perché in casa si sporca le mani e non resta a guardare, aggiungiamo. Se ciò è meritevole di un riconoscimento pubblico in uno studio televisivo, potremmo anche sottolineare come manchino all’appello generazioni e generazioni di medaglie per milioni di donne.

Carmen Russo, l’amore per sua figlia

Tanta emozione nel parlare di sua figlia Maria. Carmen Russo si commuove, ribadendo come non abbia fatto nulla per non avere figli. La vita ha però preso un’altra strada, spingendola quasi a desistere.

Ha poi scoperto d’avere dei problemi fisici da superare. Ha completato tante cure e si è sottoposta a svariati interventi. Dopo un decennio ce l’ha fatta e lo dice col sorriso sulle labbra: “Sono la donna più felice del mondo”.

Ha scoperto d’essere incinta a giugno 2012 e ha potuto abbracciare la sua piccola Maria a febbraio 2013: “Dico a tutte le donne di insistere, se lo si desidera. È veramente una cosa bellissima, che ti riempie la vita e ti dà senso, facendoti sentire importante”.