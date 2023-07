Belen Rodriguez torna in tv dopo l’addio a Mediaset: l’indiscrezione

Il futuro di Belen Rodriguez è ancora in televisione nonostante l’addio a Mediaset, dove è stata protagonista per ben quindici anni. Di recente la soubrette ha detto addio a due programmi di successo dell’azienda di Cologno Monzese: Tu si que vales, che conduceva fin dalla prima edizione del 2014, e Le Iene, che ha presentato per due stagioni televisive. Per Belù ora è tempo di nuove sfide e progetti stimolanti. Del resto nel comunicato in cui ha annunciato la separazione da Canale 5 e Italia Uno è stata piuttosto chiara: “Cambiare è stimolante”.

Cosa farà Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset

Stando ad un’indiscrezione riportata da Dagospia, Belen Rodriguez sarebbe pronta a traslocare su Discovery dopo Mediaset. Per la 38enne “si parla di un progetto cucito su misura per lei”. Le trattative sarebbero in corso e al momento non ci sarebbero ancora conferme ufficiali. Se la collaborazione dovesse realizzarsi, Belen seguirebbe le orme di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

In attesa di ulteriori conferme è certo che il prossimo autunno rivedremo la Rodriguez su Prime Video, come concorrente della prossima edizione, la quarta, di Celebrity Hunted. La conduttrice parteciperà insieme alla sorella minore Cecilia. Tra le altre coppie in gioco: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Guè ed Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Perché Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset

Belen Rodriguez ha condiviso sul suo account Instagram – seguito da oltre dieci milioni di follower – un comunicato nel quale ha rotto il silenzio circa l’addio all’azienda dove la sua carriera ha decisamente spiccato il volo. “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme – ha premesso Belen su Instagram, nel suo lungo post – anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me”.

La soubrette argentina ha voluto ringraziare Maria De Filippi, con la quale ha lavorato a molte trasmissioni. Non solo Tu si que vales ma anche Amici (dove nel 2012 ha incontrato Stefano De Martino), Italia’s Got Talent, Pequenos Gigantes, Selfie-Le cose cambiano. “Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa”, ha scritto Belù.

“Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci”, ha concluso la Rodriguez, pronta a nuove ed entusiasmanti sfide lavorative, come fatto sapere ad alcuni follower.

In un botta e risposta con del fan, dopo che le voci di un suo addio circolavano da parecchio tempo, Belen Rodriguez ci ha tenuto a precisare che la decisione di lasciare Mediaset è stata solo ed esclusivamente la sua. Decisione presa per dedicarsi a nuovi e stimolanti progetti professionali.

“Io me ne sono andata. Cambiare è stimolante”, ha specificato. Quando un fan ha fatto notare che Belen ha diverse aziende da seguire la Rodriguez ha confermato: “L’ho fatto apposta per questo”. Qualche anno fa ha infatti fondato dei brand d’abbigliamento e un’agenzia di talenti.