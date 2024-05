Umberto Tozzi ospite di Domenica In torna a parlare della malattia ma anche del grande sostegno di Monica Michielotto, la donna che ha sposato per ben cinque volte

Fonte: IPA Umberto Tozzi, chi è la moglie Monica Michielotto

Umberto Tozzi ha annunciato che quello del 2024/2025 sarà il suo ultimo tour. Non è stato un periodo semplice per il cantautore che ha dovuto affrontare la malattia. “Sono stati anni difficili, con la paura di non poter più risalire sul palco” aveva detto sul palco dell’Olympia di Parigi e dopo 50 anni di onorata carriera internazionale è giunto il momento di dire addio alle scene. Una carriera, la sua, che è stata possibile anche grazie al sostegno della donna più importante della sua vita, Monica Michielotto, di cui ha parlato nell’ultima intervista a Domenica In.

Umberto Tozzi, perché ha sposato Monica Michielotto cinque volte

Mara Venier ha accolto a braccia aperte Umberto Tozzi nella puntata di Domenica In andata in onda il 5 maggio 2024. Un gradito ritorno in televisione per tornare a parlare del suo addio alle scene, ma anche per ripercorrere una carriera brillante come poche. Carriera che lo ha visto esibirsi in tutto il mondo al grido di grandi successi come Gloria e Ti Amo, che sono diventati brani iconici per tante generazioni di fan e appassionati. La stessa carriera che è stata possibile anche grazie al sostegno di Monica Michielozzo, la donna che gli ha rubato il cuore e che ha deciso di sposare per ben cinque volte.

“Ho avuto la fortuna di avere mia moglie, una persona fantastica, la persona più leale che abbia incontrato nella vita che, oltre a fare un sacco di cose per me – lavora con nostro figlio Gianluca alla produzione e al manageriato – ho avuto la fortuna di avere questo nucleo familiare fantastico. I consigli più importanti anche sulla scelta delle canzoni sono suoi, lei mi è sempre stata molto vicino”, ha detto a Mara Venier che, incuriosita, gli ha chiesto come mai abbia deciso di sposarla più volte e non soltanto una, come di solito si fa.

“L’ho sposata cinque volte – ha spiegato -. Nel percorso della nostra vita mi ha fatto innamorare più di cinque volte. (…) Ogni volta che sentivo questo sentimento esplodere e sentivo di avere vicino la persona che mi ha dato tutto. Ho sempre provato a chiederle se volesse risposarmi, non sempre mi ha detto di sì però fino a cinque sono arrivato”. “Monica non è solo bella, è una persona molto leale” ha aggiunto, con parole cariche di sentimento ma anche di stima, ingredienti che dovrebbero essere essenziali in qualunque relazione.

Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi

Non si conosce molto di Monica Michelotto ma il suo nome inevitabilmente è legato a quello di Umberto Tozzi. Ex modella, parliamo della donna che ha rubato il cuore del cantautore già dal lontano 1986. Una vita insieme che è stata scandita da cinque matrimoni di cui proprio Tozzi ha reso testimonianza tramite un post condiviso su Instagram nel gennaio 2023, mostrando ai fan la cerimonia con cui hanno rinnovato le proprie promesse in occasione delle nozze d’argento.

Umberto Tozzi e Monica Michielotto hanno avuto due figli, Gianluca e Natasha, il primo stretto collaboratore del padre. Il cantautore aveva già avuto un altro figlio, Nicola Armando, nato dalla sua precedente relazione con Serafina Scialò. Una splendida famiglia allargata che si nutre dell’amore e della dedizione di due genitori, diventati anche nonni. La stessa famiglia che Tozzi ha deciso di godersi appieno dopo una vita trascorsa sui palcoscenici di tutto il mondo con il rimpianto di essere stato talvolta un padre un po’ assente, come ha ammesso a Domenica In.

Per la sua Monica il cantautore ha scritto la canzone E ti voglio: “Tu sola amica mia altri al vento passano/ Ma a gli anni non ci sto non ci devo più pensare/ Sì perché sei sempre tu che mi fai innamorare”.