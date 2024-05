Amici, anticipazioni e ospiti della finale di stasera 18 maggio: Angelina super ospite

Fonte: IPA Angelina Mango

Il momento tanto atteso è arrivato: la finale di Amici va in onda stasera, sabato 18 maggio. Dopo tante prove, tanto sudore, le liti, le emozioni, anche questo capitolo del talent più amato di Canale 5 arriva alle ultime battute. A contendersi l’ambito titolo di vincitore sei incredibili talenti: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Sei giovani artisti entrati nella scuola a settembre scorso. Tutti e sei hanno portato avanti percorsi che meriterebbero di vederli insieme sul podio, ma solo uno alzerà la coppa e a sceglierlo sarà il pubblico da casa.

Anticipazioni Amici: la finale di sabato 18 maggio

Sono dunque sei i giovanissimi artisti arrivati in finale, sabato 18 maggio. La puntata viene trasmessa in prima serata su Canale 5. Otto mesi di studio e di lavoro, che li hanno portati davanti all’opportunità più ambita di tutte: alzare la coppa della scuola più amata d’Italia. Come sempre, o almeno come da 23 anni a questa parte, ci sarà la regina di Canale 5, Maria De Filippi, molto più che conduttrice di un programma di successo, ora come ai suoi esordi.

Accanto a Maria però avremo la presenza di una super ospite, Angelina Mango. La cantante, reduce da una splendida settima posizione all’Eurovision 2024, e vincitrice del Festival di Sanremo a febbraio, torna a casa. Proprio dai banchi di Amici è infatti partita la sua strabiliante carriera. Una vera e propria emozione per lei e per noi. Angelina, giovanissima e talentuosa, si è fatta a mano a mano spazio anche nel cuore dei non appassionati del talent, mostrando il suo talento e facendoci commuovere, per la sua grinta e per le sue esibizioni. Indimenticabile la cover della canzone Rondine del padre, Mango, a Sanremo 2024

In studio ci saranno come sempre anche gli insegnanti che hanno guidato gli artisti nel percorso: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. I concorrenti in finale

Ma scopriamo un po’ di più sui sei concorrenti in finale (tra loro ci sarà il vincitore!). Marisol, 18 anni, padre cubano, prima a conquistare la finale, ha dimostrato di avere il ballo nel sangue e si è già aggiudicata la gara improvvisazione che la porterà il 17 luglio ad esibirsi sul palco del Carla Fracci Mon Amour. Dustin, 21 anni, arriva dall’Australia, le sua capacità artistiche lo hanno portato ad ottenere l’accesso al palco del gala internazionale Danza nel vento, al workshop Aterballetto, al Gala di stelle danzanti, ad un workshop presso il Balletto di Montecarlo e ad uno in Finlandia e una summer intensive per la Alvin Ailey School di New York.

Il 19enne Petit, che scrive canzoni da quando ha 13 anni, è entrato ad Amici con l’inedito Brooklyn. Durante la scuola, ha pubblicato quattro brani: Che Fai, Guagliò, Tornerai e Mammamì. È uscito anche il suo primo EP, che porta il suo nome. Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, ha 24 anni. Anche lui ha pubblicato quattro brani (Dimmi che non è un addio, Nuvola, Solo stanotte e Randagi) e il 24 maggio uscirà un ep con il suo nome. Si è anche aggiudicato la presenza sul palco del Red Valley Festival in Sardegna, in agosto.

Mida, classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano e cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all’età di 11 anni. Ha pubblicato l’ep Il sole dentro, con i brani Vita terremoto, Rossofuoco, Mi Odierai, Fight club e Que pasa. La scorsa settimana ha ottenuto la possibilità di registrare un originale Spotify Singles. Sarah, classe 2006, in questi mesi ha pubblicato i brani Touché, Viole e violini, Mappamondo e Sexy Magica, contenuti nell’ep omonimo.

Chi sarà il vincitore