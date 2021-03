Jane Fonda: la over più cool di Hollywood (e non solo)

editato in: da

Jane Fonda è una leggenda: attivista ambientale, in prima linea nelle marce contro il climate change a 83 anni e felice di indossare e reindossare gli stessi abiti sui red carpet a distanza di anni, si può dire che la signora qui ne sappia, anche per quanto riguarda il sapersi valorizzare. Complice se volete anche il fisico sempre allenatissimo, Jane non sbaglia un colpo. Vediamo alcuni dei suoi look.

Jane Fonda: in nero e oro

Selezionare le foto per questo articolo è stato difficile: le foto di Jane Fonda sono migliaia e lei è sempre impeccabile! La cosa che mi ha stupito (positivamente) è stato vedere che indossa molto spesso le stesse cose. Anche in questi pochi scatti si nota: lo stesso zainetto matelassé, la stessa shopper in tela, spesso le stesse scarpe o gli stessi capi spalla, per dare un esempio concreto che non è necessario avere sempre addosso qualcosa di nuovo per essere al top. Qui Jane indossa un total look nero illuminato da dettagli dorati: gli stivaletti riprendono la stampa della blusa. Super!

Jane Fonda: total black

Total black sì, ma con stile: la giacca sportiva cela un outfit tutt’altro che casual. La cintura XXL alza il baricentro, allungando la figura e il pantalone palazzo è morbido e portato con disinvoltura sopra ad un paio di ankle boots a tacco medio.

Jane Fonda: verde e nero (parte prima)

Quando dico che basta un solo pezzo forte nel look, intendo proprio questo: qui Jane ha indossato un pantalone verde dal taglio classico e una semplicissima maglia nera. Il pezzo da 90? La collana, che rende il look unico. Prendere nota per quando siete a corto di idee.

Jane Fonda: in tailleur

Ok, qui è palese il fatto che Jane abbia una combinazione genetica tale per cui il tempo per lei si sia fermato svariati decenni fa, ma va bene così, facciamocene una ragione! Eccola qui, con tutta la semplicità di un tailleur (capo che io non amo, ma lei è capace di farmelo piacere), indossato con maglia bianca super basic e scarpa peep toe. Ma che le volete dire? Perfetta!

Jane Fonda: verde e nero (parte seconda)

Vedere due foto sopra: qui vale lo stesso discorso, solo che il dettaglio su cui far cadere l’occhio è il foulard al collo, che riprende i toni di nero e verde. Impeccabile, pure con il giacchino trapuntato (ça va sans dire).