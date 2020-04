Jane Fonda, regina dell’aerobica a 82 anni

editato in: da

Jane Fonda, una delle donne simbolo del cinema internazionale, è tornata a una sua vecchia passione. L’attrice, classe 1937, ha infatti pubblicato sul suo profilo TikTok un video che la vede intenta a fare aerobica. L’iconica Barbarella ha condiviso il contenuto nella giornata di venerdì, riproponendolo anche su Instagram.

Il video, divulgato con il fine di aumentare la consapevolezza sul problema del cambiamento climatico, vede l’attrice, che sfoggia un fisico invidiabile, fasciata in un body rosso e con indosso dei leggings scuri leggermente svasati. La Fonda, che con questa clip ha fatto il suo esordio sul social fenomeno degli ultimi mesi, ha ironizzato sul fatto di riproporre i workout grazie ai quali, nei ruggenti anni ’80, è passata da volto cinematografico a icona del fitness. Giusto per dare qualche numero, ricordiamo che i VHS dei suoi allenamenti hanno superato i 10 milioni di copie vendute.

Come sopra ricordato, il video più recente è stato girato con uno scopo ben preciso, ossia il fatto di sensibilizzare i follower in merito al cambiamento climatico, una causa a cui la Fonda è molto legata e che l’ha portata spesso a esporsi in prima persona durante manifestazioni di piazza negli Stati Uniti.

Dopo aver cambiato outfit – archiviato l’abbigliamento da aerobica, la splendida attrice ha indossato un cappotto rosso e ha cambiato totalmente scenario – Jane Fonda ha invitato i follower ad allenarsi assieme a lei per l’ambiente, ponendo l’accento sulla gravità dell’emergenza climatica nel contesto internazionale attuale.

Sono passati quasi 40 anni dalla pubblicazione dei VHS dedicati ai workout di aerobica e Jane Fonda è a dir poco stupenda. L’attrice, che spegnerà 83 candeline in dicembre, ha annunciato pochi mesi fa di avere intenzione di dire addio agli interventi di chirurgia estetica. Intervistata da Elle Canada, la diva statunitense ha confessato di aver sofferto di disturbi alimentari e di dover lavorare ogni giorno per riuscire ad accettarsi.

Bellissima e sincera, Jane Fonda è riuscita, con il video di TikTok, a regalare ai suoi fan un fantastico momento nostalgia, a portare l’accento su un problema di portata globale e a ricordare che, quando si lavora con costanza sul proprio fisico, si può tranquillamente arrivare a 80 anni e oltre in forma strabiliante!