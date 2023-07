Belen Rodriguez fuori da Mediaset: “È un arrivederci”. Ma ha già altri progetti

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset. Dopo oltre quindici anni di onorata carriera, la conduttrice argentina non sarà al timone di alcun programma di Canale 5 o Italia Uno. La moglie di Stefano De Martino ha deciso di lasciare Tu si que vales, lo show del sabato sera che conduceva fin dalla prima edizione del 2014, mentre a Le Iene, dove è approdata un paio d’anni fa, è stata sostituita dalla giornalista ed ex attrice Veronica Gentili.

Perché Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset: il comunicato

Dopo che su questa rottura professionale si è detto tutto e il contrario di tutto, Belen Rodriguez ha condiviso sul suo account Instagram – seguito da oltre dieci milioni di follower – un comunicato nel quale ha rotto il silenzio circa l’addio all’azienda dove la sua carriera ha decisamente spiccato il volo.

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme – ha premesso Belen su Instagram, nel suo lungo post – anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me”.

La soubrette argentina ha voluto ringraziare Maria De Filippi, con la quale ha lavorato a molte trasmissioni. Non solo Tu si que vales ma anche Amici (dove nel 2012 ha incontrato il marito Stefano De Martino), Italia’s Got Talent, Pequenos Gigantes, Selfie-Le cose cambiano. “Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa”, ha scritto Belù.

“Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci”, ha concluso la Rodriguez, pronta a nuove ed entusiasmanti sfide lavorative, come fatto sapere ad alcuni follower.

Cosa farà ora Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset

In un botta e risposta con i follower su Instagram, dopo che le voci di un suo addio circolavano da parecchio tempo, Belen Rodriguez ci ha tenuto a precisare che la decisione di lasciare Mediaset è stata solo ed esclusivamente la sua. Decisione presa per dedicarsi a nuovi e stimolanti progetti professionali. “Io me ne sono andata. Cambiare è stimolante”, ha precisato la 38enne.

Quando un fan ha fatto notare che Belen ha diverse aziende da seguire la Rodriguez ha confermato: “L’ho fatto apposta per questo”. A quanto pare, dunque, la showgirl ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo per incrementare il suo percorso da imprenditrice, iniziato per caso qualche anno fa. La Rodriguez ha fondato alcuni brand d’abbigliamento e un’agenzia di talenti.

In più pare che la sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez voglia dedicarsi di più ai figli Santiago e Luna Marì, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Una famiglia allargata e non sempre facile da gestire dopo la separazione tra Belen ed Antonino Spinalbese, avvenuta pochi mesi dopo dalla nascita della bambina.

Procede, invece, a gonfie vele la relazione tra Belen e Stefano De Martino: stando alle ultime indiscrezioni i due erano sul punto di lasciarsi di nuovo ma poi sono riusciti a superare certe incomprensioni e a tornare più forti di prima.