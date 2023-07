“Belen e Stefano De Martino a un passo dall’addio”: come hanno superato la crisi

C’è una coppia di cui si parla spessissimo sulle pagine di cronaca rosa: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sono in crisi? No, sono più uniti che mai. Ma forse lo sono… o praticamente non lo sono mai stati. Difficile distinguere la realtà dal chiacchiericcio, soprattutto perché, dobbiamo dirlo, la coppia ha imparato dal passato: durante la loro prima unione, sono stati costantemente sotto le luci dei riflettori e proprio questo ha portato all’allontanamento. Un’ulteriore voce si è abbattuta su di loro: “Erano vicini all’addio”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vicini all’addio: il retroscena sulla crisi

Si è a lungo discusso di crisi profonda. Complice anche un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano su Instagram, si è parlato di un addio imminente. Adesso è confermato dal settimanale Diva e Donna, che ha aggiunto ulteriori dettagli sulla crisi (vera o presunta) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un periodo difficile per la coppia, che tuttavia dovrebbe aver ritrovato la pace.

Da un anno e mezzo, infatti, fin dal primo scoop a gennaio del 2022, Stefano e Belen hanno scelto di proteggere il loro rapporto. I riflettori possono fare molto male a una coppia così in vista: la gestione delle indiscrezioni e dei gossip non è così facile. Del resto, hanno diminuito anche l’aspetto più “social” del loro amore, pubblicando pochi scatti. L’ultimo? Una foto in vacanza alle Isole Pontine, che ha definitivamente messo un punto a qualsiasi crisi.

Come hanno superato la crisi: il segreto del loro amore

Hanno fatto sognare alla Festa Scudetto del Napoli, evento che Stefano De Martino ha condotto alla perfezione. Per la Rodriguez, si sta oltretutto configurando un periodo di “riposo” dopo l’addio a Tu Sì Que Vales e a Le Iene. Nei nuovi palinsesti Mediaset c’è tutta la volontà di Pier Silvio Berlusconi di puntare a un taglio più giornalistico. Stando a Diva e Donna, tuttavia, la crisi tra Belen e Stefano sarebbe stata superata proprio grazie alla vacanza alle isole Pontine.

Perché quando il mare è agitato, non c’è nulla di meglio di ritagliarsi degli spazi intimi e privati, in famiglia, per coltivare un amore che – nel bene e nel male – va avanti da più di dieci anni. Che non sono affatto pochi, soprattutto se si considera tutto il contorno: il fidanzamento, il matrimonio da sogno, la nascita di Santiago, la fine e la ripresa, a mo’ di “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Da quanto tempo stanno insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è avvenuto il 20 settembre 2013 all’Abbazia di Santo Spirito: la coppia è ancora oggi sposata, e a spiegare i motivi è stata la stessa conduttrice e showgirl durante un’intervista a Verissimo. “Si tratta di una storia simpatica: siamo ancora sposati perché quando abbiamo chiesto il divorzio la prima volta, siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stato annullato. La seconda volta, il giudice ha preferito aspettare, quindi abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo. È scaduta due volte la richiesta di divorzio, per cui siamo ancora sposati”.