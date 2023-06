Festa Scudetto Napoli, Emma e De Martino insieme. Non sfugge un dettaglio

Napoli in festa per lo Scudetto e, allo stadio Maradona, abbiamo assistito a un evento che difficilmente dimenticheremo. Un’emozione unica, che ha toccato non solo i tifosi del Napoli, ma anche i simpatizzanti. Stefano De Martino, conduttore dell’evento a cui è stato dedicato lo speciale su Rai2, è stato impeccabile come sempre. Ma non è sfuggita ai più l’indifferenza con l’ex Emma Marrone. Ma è davvero così? Procediamo per punti.

Festa Scudetto del Napoli, Emma e Stefano De Martino di nuovo insieme

Un mare di azzurro per Napoli, per le sue strade, per i vicoli, per le piazze. Un tifo che ha mostrato la bellezza di questa città. La Festa Scudetto del Napoli si è tenuta allo stadio Maradona, trasmessa in diretta su Rai2, e il conduttore è stato Stefano De Martino, ormai “di casa” in Rai. Tanti gli artisti che si sono susseguiti sul palco, in un coro di voci uniche e autentiche. Tra queste Emma Marrone, l’ex fidanzata di De Martino.

Gli spettatori più attenti, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di notare la grande espansività del conduttore nei confronti di tutti, meno per la sua ex fidanzata (e del resto sugli spalti erano presenti anche Belen Rodriguez e Santiago). Parlando di Emma, De Martino ha scelto di fare anche un omaggio a un grande della musica napoletana, ovvero Pino Daniele.

“Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi”. La cantante ha scelto di esibirsi con una versione di Napule è e, dopo aver concluso, si è affretta a lasciare il campo, senza fare alcun cenno a Stefano.

Le reazioni dei fan sui social

Impossibile quasi descrivere tutta la dietrologia che ne è conseguita. Fan (e non) hanno commentato e documentato il tutto sui social, da Twitter a Facebook: “Emma è ancora presa da Stefano?”, “Il momento più magico della serata è stato quando Emma si è letteralmente eclissata pur di non rivedere la faccia di lui”, o ancora “Oddio ma è scappata via? Dov’è? Torna? Appena ha finito di cantare è sparita”.

Sui social, si è continuato a discutere del motivo per cui Emma se ne è andata senza prendersi qualche minuto. Semplicemente, dopo aver finito di cantare, ha ringraziato tutti. “Grazie, grazie, forza Napoli sempre”. Nulla di più, nulla di meno. Nessuna chiacchiera scambiata con il conduttore, che in ogni caso è anche il suo ex. Ma è anche vero che negli ultimi mesi ci sono stati diversi gesti di reciproca stima tra i due.

Perché Emma è andata via alla fine dell’esibizione?

Al di fuori delle logiche più sentimentali, che sono “irresistibili” ma potenzialmente fuori luogo, dobbiamo pensare a un aspetto più pratico, ovvero alla scaletta e alle tempistiche. Non sempre c’è modo e tempo di protrarsi, di stare più tempo sul palco. Certo, alla fine, rivedere Emma e Stefano insieme è un’emozione, ma stiamo parlando anche di un amore finito da molto tempo. Tra l’altro, Emma e Belen ormai sono anche vicinissime: a Le Iene, hanno mostrato un affiatamento davvero incredibile. Arriverà una replica o un chiarimento? Chissà.