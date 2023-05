Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è finita un’altra volta. “Mi dispiace”

Fonte: IPA Belen e Stefano De Martino

Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un’altra volta. E se a dirlo è Deianira Marzano, nota anche come Miss Pettegolezzo, un fondo di verità ci sarà.

Belen Rodriguez e Stefano De Martina in crisi: l’indiscrezione

Insomma, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino le cose non vanno proprio a gonfie. Ancora non è tempo di dire che è tutto finito tra loro, la speranza che le cose si possono aggiustare c’è. Ma qualcosa si è rotto, di nuovo. Pensare che solo qualche mese fa eravamo tutti convinti che la showgirl fosse di nuovo incinta tanto l’amore sembrava trionfare tra lei e il presentatore. Adesso però le cose sono cambiate e soffia aria di tempesta. A conferma della crisi in corso ci sono ben due esperti di gossip che sanno tutto e proprio tutto della vita privata dei vip.

La prima è la già citata Deianira Marzano che ha sorpreso tutti pubblicando tra le sue storie di Instagram un pensiero inquietante: “Crisi tra Stefano e Belen. Speriamo passi”. Miss Pettegolezzo non dà per finita la loro storia d’amore, la speranza che il momento difficile venga superato resta. A farle eco c’è Amedeo Venza, presentatore e influencer che a sua volta scrive: “C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen! L’ennesima crisi, mi dispiace perché loro due sono davvero una forza della natura insieme”. Affermazione forse un po’ meno possibilista e speranzosa la sua.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: l’incidente in moto

Intanto i diretti interessati non commentano. O meglio direttamente e indirettamente continuano a parlare di loro. De Martino in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport racconta di un incidente in moto avvenuto tempo fa con Belen: “Stavo zigzagando tra le auto, a un certo punto un Ford Transit davanti a me ha inchiodato, non ho mai capito il perché, e mi sono spalmato contro. Non è successo niente di grave, soprattutto a Belen. Io mi sono rotto un pochino, ma sono quelle cose che ti insegnano a guidare con prudenza e a prendere le misure”. E poi, parlando come se nulla fosse accaduto alla loro relazione, ha osservato riferendosi alla loro attuale situazione: “Eravamo anche molto più giovani e incoscienti, se fosse accaduto oggi avremmo avuto più ansia a riaccendere i motori”.

Belen Rodriguez, il post su Instagram

Dal canto suo Belen ha postato sul suo profilo Instagram un video, a dir la verità promozionale, ma accompagnato da una poesia d’amore che riguarda i suoi genitori, Gustavo e Veronica: “Non dimentico nulla, porto via tutto quanto in me, gli ultimi kilometri pregano per vederti al raggiungerti. Mi allontano un po’ e godo solo del piacere nel contemplarti, il fumo bianco sale lentamente, è casa nostra. Danzano le candele con le sue luci rosse intorno a tutte le nostre finestre, e io senza successo con goffe movenze intento imitare”.

I follower della showgirl sono estasiati e vedono in queste dolci parole un riflesso dell’amore tra Belen e Stefano, come qualcuno scrive: “Quell’amore che tu vorresti con il tuo Stefano❤️”. Il commento suscita il dibattito tra chi osserva: “Peccato che si prendono e si lasciano” e altri che replicano: ” credo che un po’ tutte le coppie dopo anni ,hanno il loro alti e bassi poi vabbè qua vien tutto enfatizzato”.