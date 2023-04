Belen è incinta? Su Instagram il post che non lascia dubbi

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è di nuovo in dolce attesa? Ce lo si chiede ormai da tempo e i gossip a riguardano impazzano su web e giornali. Tutto iniziò con un semplice like, concesso dalla showgirl a un follower che le chiedeva proprio di una possibile gravidanza. Da allora le voci non hanno smesso di farsi sentire, ma Belen ha sempre smentito, rispondendo a tono ai curiosi.

Adesso, però, arriva un nuovo indizio, postato da Belen sul proprio profilo Instagram. Si parla della nascita di nuove lune, un messaggio criptico, di non così facile comprensione ma che potrebbe far pensare che i pettegolezzi nascondano un fondo di verità. I fan della conduttrice, a riguardo, sembrano non aver alcun dubbio: “Belen è incinta, oppure è in crisi”.

Belen e il post che lascia pensare alla dolce attesa

“Luna piena, luna innamorata, luna in attesa regala dal suo ventre altre lune sorridenti per noi” ha scritto Belen Rodriguez come didascalia di una foto che mostra i cicli lunari. Immediatamente i follower della showgirl argentina hanno pensato a una nuova gravidanza, nonostante la smentita arrivata in diretta a Le Iene pochi giorni fa: “No, non sono incinta, non ho divorziato, non sono scappata in Argentina, e non sto affrontando una crisi personale” così la conduttrice ha spiegato la sua assenza dal programma.

Eppure, le smentite non convincono e continuano a circolare voci contrapposte. C’è chi pensa a un bebè in arrivo, il terzo per Belen, dopo Santiago e Luna Marì, il secondo con l’attuale compagno Stefano De Martino. E se non è una gravidanza, forse c’entra proprio il grande amore della showgirl: la coppia – dicono – potrebbe star attraversando una profonda crisi, dopo il recente ricongiungimento.

I più ottimisti, invece, sostengono che le parole di Belen altro non siano che una dolce dedica alla figlia, il cui nome è proprio Luna Marì. Forse, il post è stato scritto in un momento di nostalgia, mentre la bambina si trovava lontano dalla mamma, in compagnia del papà Antonino Spinalbese, fresco dall’esperienza al Grande Fratello Vip.

Perché tutti pensano che Belen sia incinta

Riserbo e smentite a nulla valgono, tutti continuano a ipotizzare una terza gravidanza per Belen Rodriguez. A dare il via ai rumors è stato il cuoricino messo dalla showgirl al commento di un follower che chiedeva: “Belen aspetti il 3 bimbo?”. Il like ha scatenato risposte come: “Sembra proprio un sì”. Non ha ulteriormente proseguito la discussione Belen, ma poco tempo dopo ha mostrato un’ironica foto, assieme a due cari collaboratori: “Non aspetto un bambino, ne aspetto due”.

Poi c’è stata l’assenza dal programma Le Iene, che Belen ha condotto quest’anno assieme a Teo Teocoli, non senza discussioni e controversie. A sostituirla è arrivato l’attore Claudio Santamaria che ha commentato: “Belen non è stata bene ma ci manda un abbraccio”. Quando poi lei stessa ha spiegato: “Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e ho fatto il tagliando. In fondo è una macchina di una certa età. Abbiate pazienza” tutti hanno pensato alle accortezze richieste dai primi mesi di gravidanza, quelli più delicati.