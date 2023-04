Belen Rodriguez a “Le Iene” mette tutti a tacere: incinta e sta male? Le sue parole

Sul palco de Le Iene torna Belen Rodriguez che parla delle voci che la vogliono incinta o malata, e mette a tacere tutti con una introduzione molto personale, smentendo le fake news sul suo conto, che si sono rincorse in queste settimane. La conduttrice, dopo l’assenza forzata della scorsa settimana, a causa del Covid, è tornata in gran forma, e non ha peli sulla lingua. Stanca di tutte le false notizie sul suo conto, e seguendo l’esempio di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023, Belen ha utilizzato uno spazio dello show per far valere la sua verità.

Belen Rodriguez incinta e malata: la risposta definitiva a “Le Iene”

Ogni post o storia social di Belen Rodriguez è frutto di speculazioni da parte della stampa scandalistica. Una serie di coincidenze, unite alla sua assenza al timone de Le Iene, ha fatto partire la teoria della terza gravidanza: “Belen è incinta, ecco perché è scomparsa dalla tv”. Notizia dimostratasi subito falsa, con la simpatica storia postata dalla conduttrice nella quale scherzava su questa speculazione. Eppure, le voci non si sono spente, anzi: si è parlato di malattia, di una crisi personale, di problemi sul lavoro o con Stefano De Martino.

Persino di una fuga in Argentina, nonostante la conferma della positività al Covid sia arrivata subito. Per questo, stanca delle illazioni, e seguendo l’esempio di Ilary Blasi, che ha inaugurato la nuova edizione dell’Isola dei Famosi con una bordata all’ex Francesco Totti, nella puntata del 18 aprile la Rodriguez ha voluto partire con un chiarimento sul suo conto.

“No, non sono incinta, non ho divorziato, non sono scappata in Argentina, e non sto affrontando una crisi personale – ha spiegato con un sorriso sincero Belen – ma la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma tranquilli, per tutto il resto c’è tempo, potrò ancora deludervi”. Niente polemiche, nessun atteggiamento da diva, solo un legittimo colpo di spugna a tutte le fake news sul suo conto. Così la conduttrice è tornata al lavoro, riprendendo le redini di questa difficile edizione del programma.

“Le Iene”, Belen Rodriguez torna in studio dopo il Covid

Questa edizione de Le Iene sembra non trovare pace: dopo l’improvviso (e chiacchieratissimo) addio di Teo Mammucari, a preoccupare il pubblico sono state le assenze di Belen Rodriguez che, dall’inizio dell’anno, è mancata già due volte, mettendo a dura prova la messa in onda dello show di Italia 1. E nonostante l’assenza nella puntata dell’11 aprile sia stata subito spiegata, le voci sulle condizioni di salute di Belen non si sono fermate, bensì ingigantite.

Dopo il tampone rapido di routine prima dell’inizio delle riprese, la conduttrice ha scoperto di essere positiva al Covid, motivo per cui è stata subito rimandata a casa, saltando la puntata a pochi minuti dall’inizio. La Rodriguez, tornata in studio già dopo una settimana, ha deciso dunque di mettere a tacere, una volta per tutte le voci sul suo conto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: niente divorzio, più forti che mai

Il gossip li vuole sempre in crisi, e tra le accuse respinte dalla conduttrice durante la puntata de Le Iene c’è anche quella di un possibile divorzio: Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono lasciati, sono più uniti che mai. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino” ha raccontato divertita in una recente intervista la conduttrice, parlando del padre di suo figlio Santiago. Belen non ha mai nascosto i problemi di coppia del passato, che oggi, però, sembrano solo un lontano ricordo, nonostante i rotocalchi rosa non si arrendono a vederli felici insieme.