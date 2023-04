“Le Iene”, Belen Rodriguez positiva al Covid: come sta la conduttrice

Belen positiva al Covid-19, la conduttrice argentina non è nello studio de Le Iene per presentare il famoso programma, come di consueto al martedì sera. Al suo posto a lanciare lo show Mediaset e i suoi vari servizi sono stati i tre comici che da mesi la affiancano, dall’addio improvviso di Teo Mammucari.

Belen positiva al Covid: come sta

È toccato ancora una volta a Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba presentare Le Iene. Assente Belen Rodriguez nella puntata di martedì 11 aprile. Non è la prima volta che la splendida argentina ha dovuto fare un passo indietro, assentandosi dallo studio. È stata male in alcune circostante, facendo anche allarmare il pubblico (non sono mancate voci di una terza gravidanza per la compagna di Stefano De Martino).

Stavolta però le cose sono diverse. Non si tratta di un malore non meglio specificato, anzi. Belen è positiva al Covid-19 e ha registrato un videomessaggio per i suoi compagni d’avventura a Le Iene e, ovviamente, i telespettatori.

“Come potete vedere, siamo da soli senza Belen, ancora una volta. Si sono dette un sacco di cose su questa cosa, sta male, bene o magari ci odia. Ecco la verità”. Viene così lanciato un video recap di quanto accaduto quest’oggi, con tanto di localizzazione, camerini Mediaset di Cologno Monzese.

La telecamera avanza e si vede Belen Rodriguez seduta sul pavimento, mascherina sul volto e decisamente scoraggiata, al grido di: “Voglio morire”. Ciò che emerge dal suo tono di voce non è un malessere fisico, per fortuna per la madre dei piccoli Santiago e Luna Marì, quanto il fastidio di non poter fare il proprio lavoro: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi”.

Viene presa un po’ in giro dai colleghi, che le dicono come nessuno creda al fatto che voglia lavorare, ma lei è seria, anche perché l’alternativa è rinchiudersi in casa, lontana da tutti. Alla fine del filmato, però, un messaggio speranzoso per tutti quelli che la seguono con passione: “Ci vediamo la settimana prossima”.

Belen e il Covid: il rischio passato

Non è la prima volta che Belen è positiva al Covid e l’ultima volta le cose non erano andate al meglio. Allora aveva preferito assentarsi del tutto dai social, senza dare spiegazioni, per poi tornare online e raccontare i fatti accaduti.

“Sono sana e salva ma è stato pesante. Devo dire che me lo sono preso proprio brutto”. Nello stesso periodo, o quasi, anche il compagno Stefano De Martino si era ammalato. Prevedibile, considerando la convivenza, ma ora i due, già “allenati”, dovranno riuscire a evitare i contatti per il bene dei due figli.

Per il momento non si hanno grandi aggiornamenti sulle condizioni di Belen, che su Instagram ha pubblicato qualche storia che chiarisce pienamente il suo stato d’animo, lanciando un bel “vaffa” al Covid e alla cattiva sorte.

Da casa, al caldo e soprattutto in isolamento, guarda la puntata de Le Iene condotta dai suoi amici e colleghi: “Mi mancate un sacco”.