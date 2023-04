Belen e Stefano De Martino: le famiglie riunite a Pasqua per il compleanno di Santiago

Fonte: IPA Belen e Stefano De Martino, famiglie riunite per amore di Santiago

Per Belen e Stefano De Martino questa Pasqua è stata particolarmente speciale: il figlio, Santiago, ha infatti compiuto 10 anni proprio il 9 aprile scorso.

Per rendere ancor più grandioso questo (doppio) festeggiamento, la coppia – tra le più amate dagli italiani ha riunito – per un party in grande stile (e rigorosamente all’aperto) le rispettive numerose famiglie, al netto di qualche assente giustificata.

La Pasqua di Belen e Stefano De Martino: le famiglie riunite per il compleanno di Santiago

Sembra davvero assurdo, eppure sono passati ben dieci anni da quando è nato Santiago De Martino, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Era il 9 aprile del 2013: i due stavano insieme da più o meno un anno, dopo essersi conosciuti (e innamorati) dietro le quinte del talent Amici di Maria De Filippi dove Stefano, all’epoca, da allievo era diventato uno dei professionisti dell’edizione 2012,

Santiago, infatti, quest’anno ha festeggiato il suo decimo compleanno proprio nel giorno di Pasqua e per l’occasione i genitori hanno deciso di organizzare una grande festa dove si sono riunite sia la numerosa famiglia di Belen che quella di Stefano.

Belen stessa ha voluto condividere con i suoi oltre dieci milioni di follower alcuni scatti del super colorato party di compleanno del figlio. Nelle immagini il festeggiato – entusiasta – è stato immortalato, oltre che con alcuni amichetti e con i genitori, insieme ai nonni materni (Veronica e Gustavo), a quelli paterni (Mariarosaria ed Enrico) e agli zii da parte del papà (Adelaide e Davide).

Il party per i 10 anni di Santiago De Martino – a tema basket – è stato organizzato rigorosamente all’aperto e ha messo fine una volta e per tutte ai continui rumors su una presunta crisi della coppia De Martino/Rodriguez che ogni tanto alimentano il gossip, dopo che la stessa showgirl con grande ironia nei giorni scorsi aveva già messo a tacere le voci che la volevano in dolce attesa.

Santiago De Martino ha compiuto 10 anni: gli auguri di zia Cecilia Rodriguez

Oltre che dal vivo, Santiago ha ricevuto per i suoi 10 anni anche tantissimi auguri via social. Tra i più belli, e sicuramente sentiti, spiccano quelli della zia Cecilia Rodriguez che a breve (si spera!) convolerà a nozze con il compagno Ignazio Moser.

Cecilia, proprio via Instagram ha voluto dedicare un lungo post all’adorato primo nipote in cui ha scritto: “C’era una volta, e ci sarà ancora per sempre, questo bambino: questo bambino speciale che ci ha insegnato il vero significato della vita, dell’amore. Ti amerò per sempre“ continua la dedica” Santi del mio cuore. Tua zia è fiera della persona che sei. Buon compleanno e che tu possa essere sempre felice”.

Cecilia, nonostante il forte legame con il nipote, è stata una dei grandi assenti alla festa di Santiago: da quanto si può sbirciare sui suoi social, infatti, l’influencer ha preferito trascorrere una romantica Pasqua a due con il futuro marito. Anche in questo caso le foto, che li immortalano felici durante un picnic tra i tulipani, sembrano essere l’ennesimo gesto che nega una crisi tra i due.