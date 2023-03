“Belen Rodriguez incinta”. Il gesto e le foto su Instagram

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Belen Rodriguez è in dolce attesa? Questa domanda è nata a seguito di un commento di una follower su Instagram, a cui la conduttrice de Le Iene ha messo il like. Tanto basta a scatenare i gossip nell’era dei social: un semplice “mi piace” per fare sognare. Del resto, l’amore con Stefano De Martino sta procedendo a gonfie vele, nonostante qualche indiscrezione su una crisi che alla fine si è rivelata infondata. Nelle sue ultime stories su Instagram, tuttavia, la Rodriguez sembra fare chiarezza sulla presunta gravidanza.

Belen Rodriguez è incinta? Il gesto su Instagram

Tutto è iniziato con un like, e potrebbe finire molto presto, soprattutto perché Belen Rodriguez non ci ha poi messo molto a “rispondere” alle voci. “Aspetti un terzo bimbo?”, la replica a questa domanda potrebbe essere negativa, dal momento in cui nelle sue stories su Instagram ha scelto di condividere degli scatti. Un bicchiere di vino e un pasto a base di sushi: la replica perfetta per “smorzare” gli animi dei tanti fan che aspettano la lieta novella.

Sì, perché la coppia formata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una delle più amate e seguite della televisione. Il loro ritorno di fiamma, iniziato “ufficialmente” a gennaio del 2022, è proseguito per tutto l’anno, tra conferme in televisione, dediche su Instagram e scatti (pochi) insieme. Perché ambedue hanno imparato una lezione importante: diminuire le condivisioni sul loro rapporto, e vivere il loro amore lontani dalle telecamere.

La presunta gravidanza di Belen Rodriguez

Dopo il gesto della conduttrice de Le Iene, è scattato subito il tamtam, un classico: Belen Rodriguez è incinta? Sta aspettando il terzo figlio (e il secondo da Stefano De Martino)? Dopo aver avuto Santiago, la coppia si è lasciata e ripresa più volte. Alla fine, però, l’amore ha trionfato. Sia la Rodriguez che De Martino non hanno mai nascosto il desiderio di un altro figlio, ma con i loro tempi, e senza soprattutto mettersi fretta.

Molti, però, gli indizi che sono stati passati al vaglio: per esempio, l’assenza a Le Iene, così come la replica stessa della conduttrice. Di certo, il gesto di Belen non va ignorato: è vero che ha messo il like al commento, ma ha anche condiviso delle foto piuttosto chiare. Sushi e vino? Non è un pasto da dolce attesa. Potrebbe voler anche sviare i commenti, ma ormai è (decisamente) troppo tardi.

L’assenza sospetta a Le Iene e la replica della conduttrice

Nella puntata del 14 marzo de Le Iene, l’assenza della Rodriguez ha scatenato diverse ipotesi: “Belen non è stata bene, ma ci guarda da casa. Le mandiamo un abbraccio”, ha detto Claudio Santamaria, suo sostituto, per spiegare la situazione. In seguito, è stata assente anche da Instagram, e in molti hanno iniziato a chiedersi il motivo, propendendo per una gravidanza, visto il periodo di riposo.

Quando, infine, la Rodriguez è tornata alla conduzione del programma di Italia1, ha rivelato: “Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e ho fatto il tagliando. In fondo è una macchina di una certa età. Abbiate pazienza”.