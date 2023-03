Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano (ancora) il matrimonio: cosa succede

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze: lo ha annunciato la stessa showgirl argentina, che rispondendo alle domande dei fan su Instagram ha spiegato i motivi che hanno portato a cambiare la data del matrimonio. “Ci stiamo lavorando”, ha detto, sottolineando che non c’è nessuna crisi all’orizzonte per la coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nozze rimandate: il retroscena

Mentre le voci di crisi sono ormai un lontano ricordo, cresce sempre di più la curiosità sulle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo la romanticissima proposta di matrimonio dello scorso novembre, per la coppia è arrivato il momento di organizzare tutto: i due avevano annunciato che si sarebbero sposati nell’autunno di quest’anno, senza mai però specificare una data.

E ad oggi questa data sembra allontanarsi sempre di più: nessuna incomprensione però per Cecilia e Ignazio, che dovrebbero comunque pronunciare il fatidico sì, anche se un po’ più in ritardo rispetto ai tempi previsti. “Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre” ha detto Cecilia su Instagram rispondendo alle domande dei suoi follower a riguardo.

“Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro – ha spiegato la showgirl argentina -. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere“.

La curiosità dei fan è sempre più crescente, ma la Rodriguez ha risposto: “Non lo so io, volete che ve la dica a voi?”. Non è dato sapere se nell’organizzazione del matrimonio abbia messo bocca anche il padre del futuro sposo, Francesco Moser, che solo qualche giorno fa in un’intervista non aveva mostrato grande entusiasmo.

“Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”, il commento secco del suocero di Cecilia. Ci saranno ancora tensioni tra le due famiglie?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cosa sappiamo sul matrimonio

Dopo quasi sei anni di relazione lo scorso novembre era arrivato finalmente l’anello di fidanzamento per Cecilia Rodriguez. L’amore con Ignazio Moser era nato tra le pareti della Casa del GF Vip nel 2017 e da allora, anche se tra alti e bassi, i due non si sono più lasciati.

La coppia potrebbe sposarsi a Trento, terra in cui la famiglia Moser possiede un’azienda: indiscrezioni parlano di una chiesetta immersa nella natura, mentre Belen potrebbe essere la testimone della sposa, ovviamente.

Qualche settimana fa si erano scatenati i rumors sulla coppia: a lanciare lo scoop era stato ThePipol Gossip, testata specializzata in cronaca rosa, che sosteneva che tra i due ci fosse una crisi insanabile. Si parlava addirittura di un allontanamento di Moser dalla casa in cui vive con Cechu.

Alla fine si è trattato solo di pettegolezzi: la showgirl aveva pubblicato delle storie su Instagram in cui aveva spiegato che non c’era nessuna crisi con il suo compagno, solo un paio di giornate no, normali in una relazione di lunga data. “Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Anzi io e il mio futuro marito“, aveva precisato.