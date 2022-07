Ignazio Moser, i genitori si separano dopo 41 anni (e c’entrerebbero i Rodriguez)

Fonte: IPA Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Anche i matrimoni più lunghi e all’apparenza più solidi finiscono: dopo l’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti, i genitori di Ignazio Moser, Francesco e Carla Merz, hanno messo la parola fine alla loro unione. A far discutere però non è certo la separazione in sé: pare infatti che tra le motivazioni della rottura ci sarebbero i Rodriguez.

Francesco Moser e Carla Merz, la fine del matrimonio

In un’estate caratterizzata dagli addii – impossibile non pensare alla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti – un’altra coppia ha messo la parola fine al proprio amore. Si tratta di Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio, che dopo 41 anni hanno deciso di chiudere questo capitolo della loro vita.

La notizia in famiglia non è certo stata accolta come un fulmine a ciel sereno: l’ex campione di ciclismo e la moglie erano già separati dal 2019, come ha spiegato lo stesso Moser: “È solo un atto burocratico del tribunale, l’ufficializzazione di un percorso di separazione iniziato quattro anni fa”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

“La notizia sarà uscita dal tribunale. Di certo non l’ho data io – ha ammesso ai microfoni del giornale -. Anche perché non ho niente da dire: tanto la cosa è andata così e non c’è più niente da fare“. Non si sa cosa abbia provocato la separazione, dato che l’ex sportivo non si è sbilanciato sull’argomento: “Non ci sono stati colpi di testa: escludo assolutamente di potervi stupire con qualche paparazzata”, ha detto con un velo di ironia.

Francesco Moser però ha voluto sottolineare che con l’ex moglie ha ancora un forte legame: “Noi andiamo ancora d’accordo e qualche volta ci vediamo. Ma ormai non c’erano più le condizioni e basta. Il nostro è stato un rapporto che è durato una vita, abbiamo avuto tre figli e molte soddisfazioni sempre condivise, però dopo trent’anni non c’erano più le condizioni che ci avevano uniti e ci siamo separati con serenità“.

I due si erano sposati nel dicembre del 1980 a Trento, e si sono detti addio a poche ore prima del trentesimo compleanno del terzogenito Ignazio, nato il 14 luglio 1992, che si trova in Puglia a festeggiare con la sua amata Cecilia Rodriguez.

Francesco Moser e Carla Merz, perché c’entrerebbero i Rodriguez nella separazione

Dopo quattro anni dalla separazione, sono arrivati i documenti ufficiali che mettono nero su bianco la fine del matrimonio di Francesco Moser e Carla Merz. Anche se non si conoscono le ragioni della rottura, pare che a influire sulla separazione sia stato il legame di Ignazio con Cecilia Rodriguez e la sua famiglia (di certo ingombrante).

Lo sportivo e la moglie, da sempre molto riservati, non avrebbero gradito l’invasione del “clan” a Palù di Giovio, il paese natale di Francesco Moser, dove vivevano insieme prima della separazione.

Il fidanzamento tra Ignazio e Cecilia non era stato visto di buon grado dai Moser. All’inizio era stata mamma Carla più favorevole all’unione, meno ben disposto invece l’ex ciclista. Poi, secondo le voci di paese, le parti si sarebbero invertite: pare che la Merz, riservatissima, abbia cominciato a essere sempre più infastidita dal circo mediatico che la presenza del clan Rodriguez (sempre più spesso in trasferta sui monti) creava nel tranquillo paesino del Trentino.