Cecilia Rodriguez: scelto l’abito da sposa ma “sono triste”. Il motivo

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

Fervono i preparativi per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A quasi sette anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip la coppia è finalmente pronta ad andare all’altare. Al momento una data ufficiale non è stata ancora comunicata dai diretti interessati ma sarà quest’anno, come dimostrano chiaramente gli ultimi dettagli diffusi dalla sorella di Belen sui social network. Cechu ha infatti condiviso su Instagram alcune storie in un importante atelier di Verona e rivelato di aver già scelto il suo abito nuziale, anche se un particolare l’ha resa triste.

Cecilia Rodriguez ha scelto l’abito da sposa ma è triste

Cecilia Rodriguez ha aggiornato i follower sui preparativi di nozze: si è recata a Verona, in un prestigioso atelier della zona, per scegliere il suo vestito da sposa. Un sogno che diventa finalmente realtà per la 33enne, che da tempo desiderava convolare a nozze con Ignazio Moser, conosciuto in televisione grazie al reality show di Mediaset. Per l’ex ciclista l’argentina ha detto addio all’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. Tra le storie Instagram Cecilia ha postato uno scatto in cui piange e alla domanda diretta di una fan ha spiegato il motivo delle sue lacrime. La Rodriguez è contenta di aver scelto l’outfit più importante della sua vita ma allo stesso tempo è triste.

“Oggi è stata la seconda prova dell’abito, non c’era la mia mamma e ho sentito la sua mancanza – ha rivelato l’ex gieffina – ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo e per me lei è il mio tutto”. Cecilia Rodriguez ha aggiunto: “Ma sento sempre più vicino quel giorno e nel vedere l’abito come me lo sono sempre immaginato mi ha fatto emozionare”. La modella e imprenditrice ha poi ammesso di aver sempre avuto le idee chiare sul suo abito da sposa anche se non ha fornito ulteriori informazioni a riguardo.

Ma dove è finita Veronica Cozzani? La madre di Belen e Cecilia Rodriguez è rimasta in Argentina più a lungo rispetto alle figlie, che dopo Capodanno sono subito rientrate in Italia per esigenze lavorative. Lo scorso dicembre la famiglia Rodriguez si è concessa un lungo soggiorno in Sud America: dell’allegro gruppetto hanno fatto parte pure Ignazio Moser, Elio Lorenzoni (il nuovo fidanzato di Belen) e Deborah Togni (la fidanzata di Jeremias). Stando agli ultimi movimenti condivisi sui social network la Cozzani sta per rientrare in Italia, dove si è ormai trasferita da tempo insieme al marito Gustavo, che qualche anno fa ha partecipato a L’Isola dei Famosi insieme a Jeremias.

Cecilia Rodriguez e il matrimonio con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha ricevuto la proposta di matrimonio da Ignazio Moser nell’autunno 2022. La coppia era pronta a giurarsi amore eterno nel 2023 ma poi ha deciso di rimandare l’evento per l’assenza di una cara zia argentina, che non avrebbe potuto partecipare per alcuni impegni personali. Il figlio del campione Francesco Moser ha assicurato che le nozze saranno celebrate entro il 2024 anche se fino ad oggi non ha mai svelato la data ufficiale. Intanto Cecilia e Ignazio hanno iniziato i lavori per avere un bambino ma la Rodriguez ha confidato in un’intervista al settimanale Chi che restare incinta non è così facile come sembra.