Cecilia Rodriguez, la sofferta rivelazione: “Sto provando ad avere figli, ma è difficile”

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Non è una storia facile quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le complicazioni ci furono già dal primo giorno: quando si conobbero al Grande Fratello Vip 2, lei era fidanzata (con il tronista Francesco Monte) e lui era impegnato a scrivere su una sordida agendina i voti alle sue ex. Ma quando la passione arriva, arriva. Un bacio nell’armadio, una notte dentro il letto e, a dispetto di tutto e tutti, i due non si sono più lasciati.

Da allora sono passati sei anni. Anni in cui si è parlato – in modo più o meno veritiero – di crisi, allontanamenti e ritorni, numerosi presunti tradimenti e grandi dichiarazioni d’amore. Da qualche tempo, alle voci sulla coppia si è aggiunta anche quella di una possibile gravidanza. Sulla questione arrivano le parole dei diretti interessati, in un’esclusiva intervista sul settimanale Chi, in uscita mercoledì 26 luglio.

Cecilia e Ignazio: la voglia di essere genitori

La scorsa settimana era arrivata una foto a dir poco sospetta. Cecilia Rodriguez ha postato uno scatto che la ritrae di fronte allo specchio, abbracciata al fidanzato Ignazio Moser, e le mani di entrambi sono posate sul ventre di lei, più rotondo del solito. Ancora prima, ancora più sospetta, era arrivata la foto di un paio di scarpette da neonato azzurre. La coppia non hai mai negato il desiderio di diventare, un giorno, genitori: “un bimbo ci riempirebbe di felicità” aveva detto, ma non avevano mai specificato il quando.

Oggi, intervistati dal team di Alfonso Signorini su Chi, Cecilia e Ignazio rivelano la verità. Sul pancino sospetto, la sorella di Belen afferma: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili”. Ma la donna è ottimista e spiritosa come al solito, aggiunge: “Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”.

Risponde sorridente e ironica, Cecilia, seppur deve essere difficile. Perché, così come ha spiegato così bene Federica Pellegrini (che adesso è davvero in dolce attesa), ogni volta che si chiede a una donna se è incinta, si corre il rischio di toccare desideri inespressi, paure nascoste e dolori troppo grandi per essere raccontati. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato. Il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo ”: la sofferta confessione di Rodriguez.

L’anno prossimo, anche il matrimonio

Sulla famosa rivista di gossip la coppia ha parlato anche di matrimonio. Dopo la romantica proposta di Ignazio lo scorso novembre, le nozze sono slittate più e più volte. In giro dicono a causa di crisi interne alla coppia (forse di tradimenti di Ignazio), loro ribattono che si tratta puramente di questioni logistiche: “Aspettiamo sua zia impegnata con le elezioni in Argentina” ha spiegato Moser. E arriva anche una data ufficiale, o quasi: “Sarà l’anno prossimo, in primavera e come ho detto – conclude l’innamorato – ci vivremo per tutta la vita”.