“Federica Pellegrini è incinta”: il biglietto d’amore di Matteo Giunta per la “famiglia”

Federica Pellegrini è incinta? Sembrerebbe proprio di sì. La campionessa olimpica e suo marito sarebbero in attesa del loro primo figlio, a poco meno di un anno dalle nozze da sogno a Venezia, ma non ci sono state ancora conferme in merito. A riportare l’indiscrezione è stato Dagospia, dando per certo il dolce segreto che ancora nasconde la nuotatrice. A testimoniarlo ci sarebbero alcune lievi rotondità mostrate da lei in costume, ancora molto lontane dall’essere classificate come forme di una ragazza in attesa. Eppure, sono bastate pochissime parole di Matteo Giunta ad alimentare i dubbi e riaccendere le speranze dei tanti fan che sognano da tempo il lieto evento.

Federica Pellegrini in dolce attesa, le parole di Matteo Giunta

“Amori miei, buongiorno. Torno presto”, scrive Matteo Giunta in un biglietto lasciato a fianco a un caffè, segno che la famiglia sta per crescere. Un tentativo di depistaggio? Forse, dato che la coppia non è nuova a questo tipo di scherzi, ma nessuna conferma da parte dei due che si stanno godendo i primi mesi di matrimonio continuando a smentire – di volta in volta – le voci che li vedono in procinto di diventare genitori. Non stavolta, però: che si tratti di un buon segno? È probabile che stiano prendendo tempo e non vogliano darsi in pasto al gossip, ma è anche vero che – se fosse – diventerebbe sempre più difficile da nascondere, soprattutto ora che è estate.

Federica Pellegrini ha più volte espresso il desiderio di avere un bambino ma di non esserne ossessionata. Dopo il matrimonio, poi, ha voluto prendersi il giusto tempo e trascorrere del tempo insieme a suo marito. Tanti i progetti che stanno realizzando insieme e che riguardano il lavoro. E, nonostante abbia deciso di lasciare la carriera agonistica nel 2021, lo sport rimane una delle sue priorità. Ha anche scritto un libro, Oro, in cui ha raccontato la sua esperienza sportiva.

Queste le sue parole: “All’inizio, quando ero solo una ragazzina, mi sentivo un vuoto dentro che riempivo con le vittorie, ma dopo un po’ non era più quello. Da un certo punto in poi l’ho fatto solo per me stessa. Mi chiedevano a chi volessi dedicare le mie vittorie. Le più difficili, quelle che arrivavano dopo periodi duri, quelle delle rinascite le ho dedicate tutte a me stessa. Perché io ero l’unica a sapere che sacrifici avessi fatto per ottenere quei risultati. Io ero il lupo. Cosa ne sapevano gli altri, chi aveva vissuto anche solo la metà di quello che avevo vissuto io?”.

Le nozze e l’arrivo dei figli

Tantissimi i falsi allarmi fino a questo momento, ogni volta prontamente smentiti dalla coppia. A un certo punto, Federica Pellegrini ha iniziato a infastidirsi per le domande continue e ha replicato in maniera durissima. Sentita da Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’ex nuotatrice aveva detto: “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.

Quello di un figlio, per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, rimane comunque un sogno da realizzare. Lei ha sempre dichiarato di volerne uno (o più di uno) e di voler presto esaudire questo desiderio. L’insistenza di chi è fuori dalla coppia di certo non aiuta: che sia però questa la volta buona?