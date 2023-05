Federica Pellegrini, figli in arrivo con Matteo Giunta? Gli indizi dopo “Pechino Express”

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato un anno intenso e ricco di emozioni, dal matrimonio celebrato la scorsa estate alla recente partecipazione a Pechino Express. La coppia ha consolidato il proprio amore e, nel proprio futuro, non è da escludere la possibilità di diventare anche genitori. Sull’ipotesi di avere figli è intervenuto l’allenatore di nuoto, che ha fatto chiarezza sulla questione e ha parlato dell’avventura con la Divina nel reality targato Sky.

Matteo Giunta, la confessione sui figli dopo il matrimonio con Federica Pellegrini

Pechino Express li ha visti grandi protagonisti dell’edizione appena conclusa, sebbene alla fine abbiano raggiunto solo il secondo gradino del podio. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati – forse – la coppia rivelazione del reality Sky, che alla fine li ha visti soccombere nella finale in favore dei vincitori, gli Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Dall’esperienza nel reality, però, i Novelli Sposi hanno tratto grandi insegnamenti e hanno saputo fortificare il proprio amore.

“È un programma molto duro, che ti mette alla prova come persona e come coppia, ma è stato bellissimo vedere che abbiamo sempre trovato un’affinità. È bello essere cresciuti all’interno di questo programma e averlo finito più uniti di prima” ha confidato l’allenatore di nuoto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Oltre all’avventura in televisione, si è anche sbilanciato parlando del suo privato e dei progetti futuri al fianco di Federica Pellegrini.

In particolare, non ha chiuso le porte alla possibilità di avere figli in futuro, e qualche indizio è arrivato proprio nel corso dell’intervista. Un desiderio condiviso anche con la moglie, ma di certo non un’esigenza né tantomeno un’ossessione: “Uno degli scopi della vita è avere un figlio o dei figli. Se arriveranno, li accetteremo con gioia, ma non possono diventare un chiodo fisso. Ora come ora dobbiamo cercare di essere felici”.

Il desiderio della nuotatrice e le rivelazioni del passato

Di recente la stessa Federica Pellegrini non ha nascosto il suo desiderio di diventare mamma. Un desiderio cullato da tempo e che potrebbe presto esaudirsi al fianco di Matteo Giunta, colui che ha scelto come uomo della sua vita e con il quale è andata all’altare. La Divina del nuoto sarebbe felicissima di assaporare la bellezza della maternità, ma è anche convinta che, se non arriveranno figli in futuro, non ci sarà alcun problema.

Preziosissima, in particolare, la lezione di vita che aveva regalato su Instagram, rispondendo ad alcune insistenti domande dei followers sulla possibilità di vederla in futuro mamma: “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, pazienza, ma la mia vita andrà avanti comunque”.