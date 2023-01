Federica Pellegrini incinta? Lei replica su Instagram: “Solo loro sanno la verità”

Fonte: IPA Tutto sulle nozze di Federica Pellegrini: abiti, curiosità, invitati vip, cerimonia, party

Un viaggio da sogno alle Maldive e un dolce segreto da custodire? Sembra proprio che Federica Pellegrini stia vivendo un momento magico e, dopo il romantico matrimonio a Venezia con il suo Matteo Giunta, potrebbe essere già pronta per allargare la famiglia. Le indiscrezioni si susseguono ed è già arrivata la prima replica da parte della diretta interessata, che non si trattiene e commenta le voci secondo le quali sarebbe incinta del suo primo figlio.

Federica Pellegrini incinta, lei replica

Una notizia che arriva direttamente dal settimanale DiPiù: Federica Pellegrini è in attesa del suo primo bambino e diventerà mamma prima dell’estate. Il concepimento sarebbe avvenuto durante le registrazioni del reality Pechino Express, al quale hanno preso parte. Nessun segnale da parte della coppia, poi, fino alla risposta ironica dell’ex nuotatrice che è tornata su Instagram per insinuare – ancora di più – il dubbio. Sua mamma Cinzia, come riporta il Corriere del Veneto, sembra essere però sicura: “Non è vero”.

Parrebbe, infatti, che l’indiscrezione sia partita dal comportamento tenuto dalla Pellegrini durante il viaggio alle Maldive e, in particolare, nel corso della festa di Capodanno. L’ex atleta avrebbe completamente rinunciato all’alcool, con un atteggiamento di certo insolito per l’ultimo dell’anno in cui invece fioccano auguri e brindisi.

I due non si sono però fatti sentire fino a quando lei non è tornata sui social per ironizzare sugli ennesimi pettegolezzi circolati sul suo conto. La campionessa di nuoto si è infatti mostrata in una foto con un bicchiere in mano, accompagnandola con poche parole: “Solo i barmen sanno la verità”.

Parole, queste, che lasciano spazio a una nuova serie di possibilità: Federica Pellegrini è incinta? Solo con il tempo si conoscerà la verità e nel momento in cui entrambi decideranno di venire allo scoperto.

Federica Pellegrini mamma, il suo desiderio più grande

Di certo, la numero uno del nuoto italiano non ha mai nascosto di desiderare fortemente un figlio. Subito dopo il matrimonio, celebrato alla presenza di parenti e amici a Venezia, aveva dichiarato a Corriere della Sera di non vedere l’ora di diventare mamma: “I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te”.

Su Matteo Giunta aveva invece rivelato: “È il mio opposto, io sono istintiva e lui invece è riflessivo, combaciamo bene”. I due fanno coppia fissa ormai da molti anni, sebbene avessero voluto tenere nascosto il loro amore per paura che venisse guastato da inutili voci e pettegolezzi.

La proposta di matrimonio, naturalmente a Venezia, è arrivata appena dopo che Federica Pellegrini aveva dichiarato al mondo di amare Matteo Giunta, che allora era il suo allenatore. Il meraviglioso anello aveva suggellato la promessa eterna: vivere una vita la fianco l’uno dell’altra.

Il matrimonio, organizzato dal wedding planner Enzo Miccio, è stato celebrato a San Zaccaria, con gli invitati che si sono poi spostati all’Isola delle Rose per un party incredibile che si è concluso a notte fonda. Il momento giusto per compiere il passo successivo è però nelle loro mani: saranno presto genitori? Stando alle ultime parole di Federica Pellegrini, il suo sogno potrebbe non essere così lontano dalla sua realizzazione.