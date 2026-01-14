Federica Pellegrini incinta si allena su Instagram: è polemica

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini si allena in palestra, incinta al settimo mese, e il suo allenamento scatena le polemiche su Instagram. La sportiva ed ex nuotatrice infatti ha scelto di condividere un video in cui svela come si tiene in forma durante la gravidanza, ma la clip ha diviso i followers.

Federica Pellegrini incinta si allena in palestra

Federica Pellegrini sta affrontando con grinta la sua gravidanza e lo racconta anche su Instagram dove ha condiviso un video in cui si allena in palestra. Col pancione, vestita con un completino sportivo, l’ex nuotatrice si impegna fra esercizi e macchinari.

“Girls power (into the seventh). Of course, everything is always done under strict medical supervision, and having been an athlete helps!”, ha scritto. Ossia: “Il potere delle donne, nel settimo mese… Ovviamente tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un’atleta aiuta”.

Una spiegazione che però non ha fermato le polemiche e non ha impedito ad alcuni utenti di commentare negativamente la scelta della Pellegrini di allenarsi al settimo mese di gravidanza. “Io farei attenzione”, “Oddio no!”, hanno scritto diversi follower, affermando che fare sport potrebbe provocare dei problemi.

A dare una risposta è stata un fan di Federica che ha replicato: “Ragazze, ma davvero commentate con ‘non esagerare’, ‘fatti seguire’ sotto ad un video di Federica Pellegrini? – ha scritto – Piccolo promemoria, è un’atleta olimpica, non la signora Peppina che si improvvisa in palestra. Amiche, cerchiamo di fare il tifo e di non rompere continuamente gli zebedei quando vediamo una in gamba! Dacci dentro Fede, sei un esempio per tutte!”.

Federica Pellegrini, la seconda gravidanza e l’amore per Matteo Giunta

Federica Pellegrini, polemiche a parte, sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. La nuotatrice infatti ha annunciato la seconda gravidanza dopo la nascita di Matilde, arrivata nel gennaio del 2024. La piccola è frutta dell’amore per Matteo Giunta, allenatore conosciuto a bordo vasca.

La loro è una moderna favola d’amore: l’incontro durante gli allenamenti, nel 2013, poi la consapevolezza che stesse nascendo un sentimento importante. La scelta di uscire allo scoperto come coppia nel 2019 e il matrimonio nel 2022 a Venezia. Un legame forte che ora si arricchisce dall’arrivo di un secondo figlio.

“Il corpo che cambia è difficile da accettare. All’inizio ti guardano come a dire “come è grassa!”, prima ancora di capire che è la pancia della gravidanza. Poi, quando la pancia è esplosa, per me è stato il momento più bello in assoluto”, aveva raccontato qualche tempo fa lei, parlando della prima gravidanza.

L’ex nuotatrice aveva poi rivelato di aver vissuto un momento difficile durante il parto: “A un certo punto si è perso il battito della bambina – aveva spiegato -. E il chirurgo ci ha detto: non ha senso aspettare, andiamo in sala operatoria. Sono stati due giorni veramente “interessanti”. Ti prepari a tutto, perché abbiamo fatto il corso preparto insieme; però che accada tutto, e tutto insieme, non lo pensi mai. Avevamo al fianco un super team, per fortuna. La nostra preoccupazione era solo ed esclusivamente legata alla bambina”.