Federica Pellegrini cancella gli impegni. “Settimana difficile”

Federica Pellegrini si sfoga su Instagram, rivelando che sta vivendo giorni difficili. La campionessa di nuoto ha annunciato la volontà di sospendere tutti i suoi impegni, scusandosi con le persone a cui questa decisione causerà un disagio. Ma cosa è successo?

Federica Pellegrini su Instagram: “Settimana difficile”

Partiamo dall’inizio. Federica Pellegrini ha condiviso nelle Stories di Instagram un messaggio, comunicando la necessità di annullare i suoi impegni di lavoro. “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare”, ha scritto. Spiegando poi: “Settimana difficile, molto”.

Federica ha poi aggiunto una frase sibillina: “E sottoscrivo le parole di mio marito”. A spiegare, in parte, cosa sia accaduto, sono state infatti le Stories di Matteo Giunta. Il marito della Pellegrini ha infatti pubblicato uno sfogo piuttosto duro, sempre su Instagram, attaccando i genitori che scelgono di portare i loro figli all’asilo nonostante siano ammalati.

“Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo – si legge -. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”. Con molta probabilità la decisione di Federica Pellegrini di annullare tutti i suoi impegni lavorativi potrebbe essere legata ad una influenza di Matilde, la figlia della coppia. La piccola infatti ha compiuto da poco due anni e, come raccontato qualche tempo fa proprio dal suo papà, va all’asilo nido. La bambina potrebbe essersi ammalata, contagiando anche i genitori.

Da qui la scelta della Pellegrini, che è incinta al settimo mese, di restare a casa e prendersi cura della sua salute e di quella dei suoi cari. Solo qualche tempo fa Federica e Matteo avevano raccontato la paura per le convulsioni febbrili della figlia.

“Matilde soffre di convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un’eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde – avevano spiegato, raccontando anche di un ricovero della piccola -. I medici ci hanno spiegato che queste convulsioni hanno il loro corso. Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l’influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata”.

Federica Pellegrini incinta (di nuovo) e felice

Lo scorso dicembre, Federica Pellegrini ha annunciato di essere nuovamente incinta. La campionessa, ospite di Verissimo, ha raccontato tutta la sua felicità e quella di Matteo Giunta. A Silvia Toffanin, la Pellegrini ha confessato di aspettare una bambina. A scegliere il nome sarebbe stata Matilde, primogenita della coppia.

“Sono al settimo mese di gravidanza – ha rivelato la sportiva spiegando che questa volta il suo sarà un parto cesareo -.L’altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d’urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà”. Per quanto riguarda il nome, Matteo e Federica hanno scelto di non svelarlo ancora: “Questa volta il nome l’ha scelto Matilde. È un’appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite – ha raccontato -. Tra l’altro il significato vuol dire calma, pace, tranquillità”.