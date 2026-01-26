Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, si sfoga, svelando che la figlia della coppia è stata nuovamente ricoverata in ospedale. La piccola infatti soffre di convulsioni febbrili che sarebbero ricomparse in questi giorni a causa dell’influenza.

Federica Pellegrini, la figlia ricoverata in ospedale

Proprio pochi giorni fa la stessa Federica Pellegrini aveva rivelato di dover annullare tutti i suoi impegni, parlando di “momenti difficili”. Poco dopo Giunta aveva pubblicato una Storia su Instagram che lasciava poco spazio alle interpretazioni. “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo – aveva scritto -. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”.

Nelle ultime ore Matteo Giunta è tornato sulla vicenda, svelando che sua figlia Matilde si trova in ospedale. “Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana”, ha confessato. La bambina, come avevano svelato a Verissimo i genitori, purtroppo soffre di episodi di convulsioni febbrili.

“Matilde soffre di convulsioni febbrili – aveva confidato Federica Pellegrini a Silvia Toffanin -, le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un’eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde. I medici ci hanno spiegato che queste convulsioni hanno il loro corso. Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l’influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata”.

La rabbia di Matteo Giunta

Intervistato dal Corriere della Sera, Matteo Giunta ha raccontato che la piccola Matilde è ricoverata in ospedale. Accanto a lei c’è Federica Pellegrini che, come è noto, è incinta di sette mesi.

“Un’altra corsa in ospedale. Un’altra volta. A dicembre aveva avuto le convulsioni, con conseguente ricovero. Ogni volta è uno strazio. I pediatri possono spiegarti cento volte che è una condizione piuttosto frequente nei bambini, ma viverlo è un’altra cosa”, ha svelato il marito della campionessa.

“Mi hanno scritto tante educatrici e maestre – ha aggiunto l’allenatore di nuoto -. Non per criticarmi, ma per ringraziarmi. Perché questo è un problema che conoscono benissimo. E che si portano dietro da sempre: bambini lasciati a scuola anche con la febbre o con altri sintomi, senza alcun controllo medico. E chi paga? Gli altri bambini, le famiglie, le insegnanti”.

“Voglio essere chiaro: capisco perfettamente che ci siano famiglie in difficoltà, che non possono assentarsi dal lavoro quando un figlio si ammala – ha aggiunto -. Ma quelle stesse famiglie dovrebbero pensare che ci sono altri genitori nella loro stessa situazione. Che magari non hanno alternative nemmeno loro. E che si ritrovano il figlio a casa con 40 di febbre per una decisione altrui. Se viviamo in una comunità, dobbiamo comportarci di conseguenza. E invece spesso prevale l’egoismo”.

Matteo ha poi raccontato di non pentirsi del suo sfogo su Instagram perché frutto del suo istinto in un momento in cui era preoccupatissimo per sua figlia. “Forse oggi eviterei di riscrivere l’insulto, ma in quel momento ero un padre arrabbiato, con la figlia in ospedale, e ho scritto come mi veniva – ha detto -. Perché non sono un robot. Ho reagito d’istinto, come chiunque si trovi con l’acqua alla gola. Probabilmente se ne è parlato anche, o soprattutto, perché ho usato una parolaccia, toccando un tasto dolente per molte famiglie”.