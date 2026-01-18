Federica Pellegrini a Verissimo: “Sono al settimo mese”. E parla del ricovero della figlia Matilde

Ospite a Verissimo una delle coppie più belle dello sport: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che tra pochi mesi saranno genitori bis. Hanno tenuto riservata la gravidanza per diversi mesi, tanto che la Pellegrini ha annunciato di essere al settimo mese: la bambina – secondo fiocco rosa per la coppia dopo la nascita di Matilde – nascerà agli inizi del mese di aprile, con un parto programmato, anche per evitare le difficoltà che ci sono state con il primo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta ospiti a Verissimo

Domanda di rito da parte di Silvia Toffanin a Federica Pellegrini e Matteo Giunta: una volta entrati in studio, la Divina del nuoto italiano ha sfoggiato il pancione, rivelando di essere incinta da ormai ben sette mesi di una femminuccia. Ha infatti ufficializzato la dolce attesa solo poche settimane fa, con un post su Instagram. “Anche con Matilde è stato così, solo che c’era l’estate, ti metti in costume e si vede subito. Quella volta mi hanno sgamato”, ha rivelato.

“Questa volta con l’inverno no… l’ho vissuta da mamma come una cosa molto intima. Ogni mamma è diversa, effettivamente anche lui”, ha continuato, riferendosi al marito Matteo, “mi diceva ‘diciamolo, ormai la famiglia lo sa, così anche tu sei più libera per i vestiti’. E io dicevo ‘No, dai, aspetta, ancora un altro po”. Era come se la stessimo vivendo solo noi. Effettivamente dopo non è cambiato niente”. Giunta si è detto molto contento – anche se in netta minoranza – ma così Matilde avrà una sorellina. “Il nome è stato scelto da Matilde, e non da noi. Non lo vogliamo svelare per il momento: è un’appassionata di libri e da quando era piccola è stata molto appassionata a un libro in particolare. Il nome di questa protagonista è entrato nelle nostre teste, e significa ‘calma, pace, tranquillità'”.

A Verissimo, la Pellegrini ha anticipato che il parto sarà programmato: “Cercheremo di essere più precisi possibile, l’altra volta è stato un parto d’emergenza con cesareo”. La famiglia si allarga, quindi, e l’amore si quadruplica: negli ultimi anni, Giunta e la Pellegrini si sono sposati, hanno accolto la figlia Matilde e ora attendono la secondogenita. Per lei, una bella dedica d’amore da parte di Matteo in studio: “Sono due anni che siamo più distrutti che freschi, ma felici. Ogni anno sono sempre più innamorato di lei, perché è sempre una scoperta. Mi sono innamorato di lei come donna, come atleta, e ora mi sto innamorando di lei come mamma“.

Le parole sul ricovero della figlia Matilde

Nel corso dell’ospitata a Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno ripercorso un momento per loro molto difficile, il ricovero della figlia Matilde qualche settimana fa, a causa delle convulsioni febbrili: “Quei secondi sono stati pochi, però sembrano un’eternità. I medici ci hanno detto che queste convulsioni febbrili hanno il loro corso, l’importante che non superino una certa tempistica. Devo dire che sono dei bruttissimi momenti, perché gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e non risponde per pochi secondi”. La sua reazione da mamma, però, è molto lucida e ferma, anche se dopo nota un calo: “Io divento molto lucida, poi ho un calo subito dopo, quando capisco che la bimba è in sicurezza. Lì per lì sono molto fredda, l’ho messa in auto e siamo andati in ospedale”.

