Federica Pellegrini, come sta la figlia dopo il ricovero in ospedale: “Siamo a casa”

Federica Pellegrini ha aggiornato i follower sulle condizioni della figlia Matilde: "Siamo a casa e sta molto meglio"

È stata Federica Pellegrini a raccontare le ore di apprensione: la figlia Matilde ha avuto delle convulsioni febbrili ed è stata portata in ospedale per una visita. La famiglia è tornata a casa nella sera del 9 dicembre: la Pellegrini ha spiegato su Instagram che ora la piccola sta molto meglio.

Come sta Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: è stata dimessa

La foto dell’albero di Natale per annunciare il ritorno a casa con la figlia Matilde, dopo il ricovero in ospedale dall’Immacolata: così Federica Pellegrini ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni della figlia. “Grazie a tutti per i messaggi d’affetto: siamo a casina e Matilde sta molto meglio”. La bimba è stata portata in ospedale la sera dell’8 dicembre, durante l’Immacolata.

A raccontare cos’è successo alla piccola è stata proprio l’ex Campionessa di nuoto sui social: “Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi. Le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava… L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura”. Alla fine, hanno portato la piccola all’Ospedale del Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar e Matteo Giunta è rientrato subito dalla Polonia (dove si trovava per lavoro) per stare al fianco della sua famiglia.

La vita da mamma di Federica Pellegrini

La vita passata tra le vasche, Olimpiadi, appuntamenti, allenamenti. Oggi le priorità di Federica Pellegrini sono cambiate: la maternità, un nuovo splendido capitolo, al fianco del suo amore, Matteo Giunta, con cui si è unita in matrimonio a Venezia nel 2022. L’arrivo di Matilde ha cambiato qualche equilibrio, ma la vita è diventata una scoperta. Il parto, purtroppo, è stato complicato e per un periodo è stata vicina alla depressione.

“Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato: quando ho preso la bambina in braccio ero già stanchissima. È stato un accumulo di stanchezza. Quindi i primi due mesi sono stati molto difficili. Si è scoperto che era questo ‘baby blues’, che per fortuna non è mai sfociato in una depressione post partum, ma è appena un gradino sotto”, ha raccontato al Corriere della Sera.

E anche se Matilde è la sua priorità, sul lavoro si impegna e fa quello che deve fare, ma “se magari non passo del tempo con lei a casa, mi pesa tanto”. Ora, Pellegrini e Giunta sono ritornati finalmente a casa con la piccola dopo lo spavento: “Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso, sperando che non capiti più cuore mio”, così aveva concluso il suo messaggio su Instagram, spiegando che indagheranno meglio su quanto accaduto. Intanto, però, possono tirare un sospiro di sollievo: sono finalmente a casa e tutto è andato per il meglio.

