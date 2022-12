Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “La nostra luna di miele”. L’ironia su Instagram

Fonte: IPA Venezia 79, Pellegrini e Giunta: look con spacco e total black per la Divina

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente in luna di miele. Sono trascorsi quattro mesi dal loro “sì” da sogno: il 27 agosto si sono sposati a Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria. Un’organizzazione perfetta per un giorno speciale: le nozze della Pellegrini e di Giunta si sono svolte in modo impeccabile, tra emozioni, qualche lacrima e la gioia di costruire il futuro insieme. Adesso, però, è il momento di viversi un po’ di sano relax: la Divina ha condiviso su Instagram degli scatti meravigliosi, e ha anche fatto un po’ di sana ironia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la luna di miele

Sono sempre di più le coppie che scelgono di partire qualche tempo dopo le nozze, invece di vivere subito la luna di miele, soprattutto dopo il trambusto dell’organizzazione di un matrimonio. Così anche per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è arrivato il grande giorno. Gli sposini hanno scelto una meta classica, al mare, per staccare la spina.

L’annuncio della luna di miele è arrivato proprio da Federica Pellegrini, che ha condiviso qualche scatto intimo e meraviglioso: sullo sfondo un paesaggio da cartolina, il mare cristallino. Tanto che qualcuno ha indovinato subito la meta: “Maldive?”. Ma non sono mancate le battute, come chi le ha detto di stare attenta a nuotare perché l’acqua è alta. Un chiaro riferimento alle sue doti da nuotatrice.

Perché Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno posticipato la luna di miele

Gli impegni di lavoro, si sa, non sempre possono essere rimandati, soprattutto quando comprendono la partecipazione a reality show d’eccezione e che mettono alla prova, richiedendo coraggio, adrenalina e forza. Del resto Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tra i grandi protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, pertanto non c’è stato modo di organizzare la luna di miele prima di dicembre.

Alle pagine di Chi ha affidato il suo pensiero sul Capodanno 2023: “Dopo aver fatto Pechino Express, che ha scombinato un po’ i nostri piani (ma evviva!), dopo aver trovato la sistemazione perfetta per i nostri cuccioli, dopo tutti i regali comprati fino all’ultimo minuto, 24 dicembre compreso, dopo la cena della Vigilia e il pranzo di Natale in famiglia – anzi, in famiglie –, dopo avere trovato un accordo preciso sul dove (il quando sembrava un miraggio, ma mi sa che incredibilmente ce l’abbiamo fatta), dopo tanto, se non dopo tutto, io e Matteo faremo finalmente la nostra piccola luna di miele al caldo”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dove sono andati per il viaggio di nozze

“Un viaggio di nozze banale”. A scriverlo è stata la stessa Federica su Instagram, a corredo degli scatti che ha condiviso. Le Maldive rientrano tra le destinazioni di viaggio più scelte, per le acque cristalline e per rilassarsi in modo intimo. Oltretutto, proprio in questo periodo dell’anno l’acqua è abbastanza alta. Ma la Pellegrini e Giunta non hanno nulla da temere: è il loro elemento naturale. Ed è così che vivranno un Capodanno speciale, il primo da marito e moglie, che non potranno mai dimenticare, anche per la dolce coincidenza della luna di miele.