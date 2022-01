Federica Pellegrini, un tuffo nel 2022: il costume oro su Instagram è da “Divina”

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Un tuffo nel 2022 per lasciarsi alle spalle il passato. È così che Federica Pellegrini ha voluto iniziare il nuovo anno, il primo lontana dalle piscine nelle quali ha nuotato per tutta la sua vita. Non poteva che essere l’acqua, a battezzare l’inizio di una nuova era, fatta di grandi soddisfazioni ma anche dell’amore per il suo compagno e futuro marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, il costume oro per iniziare col piede giusto

Il bagno di Capodanno è proprio quello che ci voleva. Un tuffo nelle acque di Sabaudia, per la Divina, che ha assunto molteplici significati. Il bello di ripartire, di ricominciare, di lavarsi di tutto quello che abbiamo deciso di lasciarsi indietro. Non è però detto che si debba farlo con nostalgia, anzi.

Federica Pellegrini ci insegna che niente è perduto, che la capacità di rialzarsi è la vera vittoria. E poi, se per il primo bagno dell’anno scegliamo un costume mozzafiato, allora diventa tutto più facile. Circondata dall’amore dei suoi affetti e degli inseparabili cani, l’atleta ha approfittato dei 18 gradi concessi dalle acque laziali per il primo bagno del 2022 che ha voluto mostrare su Instagram.

L’addio al nuoto e la nuova vita

Un ritiro annunciato, quello di Federica Pellegrini, che si è consumato dopo l’ultima gara in vasca che è seguita alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È arrivato così il momento di godersi la vita lontana dalla piscina, ma con un occhio sempre puntato verso lo sport che (presumibilmente) non abbandonerà mai. È infatti diventata un membro del Comitato Olimpico Internazionale, proprio all’indomani dall’annuncio dell’addio alle acque. Ed è stato solo l’inizio.

Sul fronte amoroso, le cose non potrebbero andare meglio. Per la “Divina” si è infatti aperto un capitolo meraviglioso fatto di dichiarazioni e di una relazione – quella con Matteo Giunta – che può finalmente vivere alla luce del sole. Felici di potersi vivere senza doversi nascondere, i due hanno deciso di sposarsi. Il loro amore è stato così suggellato da un anello e da una proposta di matrimonio romantica, con tanto di richiesta in ginocchio da parte del futuro sposo. Le nozze dovrebbero tenersi nel 2022, ma non è stata resa ufficiale la data.