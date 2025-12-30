Federica Pellegrini incinta, cena romantica “a tre” di fine anno con Matteo Giunta

Federica Pellegrini si gode l'amore della famiglia e racconta una cena dolcissima con Matteo Giunta e la figlia.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita. In attesa del secondo figlio, l’ex campionessa di nuoto si gode le festività di fine anno circondata dall’amore della sua famiglia, condividendo su Instagram attimi di quotidianità che raccontano una serenità profonda. Tra sorrisi, sguardi complici e piccoli gesti d’affetto, Federica e Matteo Giunta si preparano ad iniziare un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

Federica Pellegrini, la cena romantica con Matteo Giunta

Tra le immagini più recenti condivise da Federica Pellegrini su Instagram spicca infatti uno scatto dal sapore intimo e romantico. Immagini che raccontano una cena di fine anno trascorsa insieme al marito Matteo Giunta e alla loro primogenita Matilde. Una vera e propria cena a tre, che racchiude tutto il senso di famiglia che la coppia ha costruito negli ultimi anni.

Si tratta di scatti semplici e spontanei, ma carico di significato. Nelle immagini vediamo la famiglia in un ristorante, un tavolo apparecchiato, un’atmosfera calda e raccolta, ma soprattutto tanti sorrisi che raccontano complicità e amore. Federica appare serena, luminosa, mentre Matteo Giunta è al suo fianco con uno sguardo pieno di tenerezza. La presenza della figlia rende il momento ancora più speciale, simbolo di una famiglia che si allarga e che guarda al futuro con entusiasmo.

“Baricentro spostato in avanti, ma ancora ce la facciamo”, ha commentato Federica Pellegrini in riferimento alla pancia che cresce ogni giorno di più.

La storia d’amore di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Quella tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è una storia d’amore nata lontano dai riflettori e cresciuta passo dopo passo. I due si sono conosciuti nel 2019, quando Matteo era l’allenatore della nuotatrice. Da un rapporto professionale è nato un legame sempre più profondo, mantenuto inizialmente segreto e vissuto con grande discrezione.

Dopo alcune relazioni importanti del passato, tra cui quella con Luca Marin e con Filippo Magnini, Federica ha trovato in Matteo un equilibrio nuovo, fatto di rispetto, supporto reciproco e progettualità. La coppia ha ufficializzato il fidanzamento nel 2021, condividendo con i fan la gioia di una proposta che ha segnato una svolta importante nelle loro vite.

Il 27 agosto 2022 Federica e Matteo si sono sposati a Venezia con una cerimonia elegante e molto intima. Un anno dopo, il 3 gennaio 2024, è nata Matilde, la loro prima figlia, accolta con immensa emozione e amore.

Oggi la famiglia è pronta ad allargarsi ancora. Federica è incinta del secondo figlio e insieme a Matteo e alla piccola Matilde si prepara ad accogliere una nuova vita.

“Ci ho messo un’eternità per conquistarlo – aveva confidato qualche tempo fa Federica Pellegrini a Mara Venier -. Ci ho messo una vita, perché lui è una persona seria, molto più seria di me. Quindi c’ho messo tanto tempo però, alla fine… ce l’ho fatta, no più che altro perché avevo capito che lui era una cosa importante e lui mi ha detto che si è lasciato andare quando ha capito che anche per lui poteva essere una cosa importante”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!