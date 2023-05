Gli Italo-Americani vincono “Pechino Express”: Pellegrini-Giunta beffati

Una vittoria ottenuta dopo un rush finale carico di emozione. Gli Italo-Americani vincono Pechino Express, superando al photofinish i favoritissimi Novelli Sposi che si sono dovuti accontentare del secondo posto. Joe Bastianich e Andrea Belfiore trionfano così sotto il cielo della Cambogia, al traguardo finale di Angkor, saltando per primi sul Tappeto Rosso davanti ai conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Pechino Express, beffa per Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Una sfida senza esclusione di colpi. La vittoria di Pechino Express non era di certo annunciata alla vigilia, ma c’erano serie possibilità che – a trionfare – fossero Matteo Giunta e Federica Pellegrini. I Novelli Sposi si sono sempre comportati da grandi sportivi, quali sono, quindi non era così remoto che il salto finale presso il sito archeologico più grande del mondo fosse il loro.

Eppure, al termine degli 8000 km percorsi, con tre tappe a testa sul palmarès dell’edizione 2023, a saltare per primi sono stati gli Italo-Americani. Terzo posto per le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia, le prime a essere eliminate in una finalissima che non ha riservato grosse sorprese, se non quella della vittoria finale che è stata conquistata da Joe Bastianich, l’uomo dai mille talenti e grande personalità televisiva, e Andrea Belfiore, batterista e appassionato di musica.

A Pechino Express sono arrivati dopo 8 anni di amicizia, con una sintonia che hanno dimostrato di avere tappa dopo tappa. Determinati, competitivi e pronti a tutto pur di arrivare in vetta: il loro obiettivo è sempre stato chiaro. Arrivare a trionfare, contro tutto e tutti, perfino sfidando i favoriti sulla carta e trionfatori certi fino all’ultima ed estenuante tappa conclusiva.

Federica Pellegrini sconfitta dopo l’infortunio

Appena 172 chilometri da percorrere per le ultime tre coppie, partite da Battambang per raggiungere la meta finale. Parte anche Federica Pellegrini, tornata (pare) in forma dopo il serio infortunio alla caviglia che l’aveva bloccata in semifinale. A pochi metri dalla partenza, arriva la prima grande difficoltà : la ruota con i 7 mostri della cucina internazionale, decorata con pietanze poco note in Italia ma famose sul posto. Parliamo di formiche, topi grigliati, rane ripiene, cimici d’acqua giganti, scarafaggi, serpenti, favo con larve di api. Si procede poi verso il Circo Phare, dove i concorrenti hanno dovuto intrattenere i bambini presenti sfoggiando le loro doti da circensi (il centro nasce con l’intento di rieducare bambini orfani e indigenti) quindi si viaggia verso la Theams Gallery, dove i conduttori hanno annunciato la prima coppia eliminata della finale.

Le coppie finaliste si sono quindi fronteggiate nell’ultima parte di gara, in una finalissima molto attesa nella quale nessuno è sembrato voler cedere il passo all’altro. Superata la prova olfattiva, realizzata imitanti i potenti ratti locali impiegati nella ricerca di tritolo presente in ordigni inesplosi, si procede dritti verso il Tappeto Rosso attraverso la zip-line di Angkor, capace di sovrastare la foresta pluviale, con alberi alti fino a 70 metri.

Gli Italo-Americani arrivano al traguardo dopo un percorso labirintico fatto di templi e alberi secolari. A sorvegliare il punto più ambito di tutto il tragitto sono stati i due conduttori, testimoni – ancora una volta – di un gioco pieno di difficoltà, senza comfort, con problemi linguistici e in costante ricerca di ospitalità e passaggi ma che, sì, fa sollevare al cielo il premio più ambito: la scoperta di una nuova parte di mondo.