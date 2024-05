Pechino Express 2024, cosa è successo nella finale: l’immancabile polemica

Finalissima al cardiopalmo per Pechino Express 2024, andata in onda il 9 maggio 2024: l’edizione, giunta alla conclusione, ha visto il trionfo dei Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara. Nella rocca di Sigiriya, in Sri Lanka, i fratelli si sono distinti per determinazione, forza e resistenza. Al secondo posto si sono classificate Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, mentre al terzo Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno salutato gli spettatori, ma cosa è successo nella finale?

Pechino Express 2024, come è andata la finale

Nella finale di Pechino Express 2024 si sono sfidati Pasticcieri, Amiche e Italia-Argentina. Le coppie hanno percorso ben 119 chilometri, a partire dal Parco Archeologico di Ranmasu Uyana. La rotta finale? Le grotte di Dambulla. Il percorso non è stato privo di sfide, e non è mancata la polemica di rito, che tocca – nel bene o nel male – tutti i reality e gli show televisivi. In particolare ad avere “pagato” il nervosismo sono state le Amiche, ovvero Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia, in quanto è stato assegnato un “malus” sin da subito: sono quindi partite con 10 minuti di ritardo rispetto alle altre due coppie.

A far discutere, in effetti, sul web, è stata l’eliminazione delle Amiche. “Sono furioso”, ha scritto un utente. “Siete voi le vere vincitrici del programma”. Un terzo posto non è considerato sufficiente per una coppia che ha dato il massimo durante la Rotta del Dragone. Una coppia che, peraltro, è diventata un po’ “l’amica” di tutti noi. Un viaggio lungo ben dieci settimane, che si è avviato verso la conclusione con una delle prove più belle: il Palazzo Reale, con 1200 scalini da affrontare, così da arrivare in cima per conoscere la localizzazione del Tappeto Rosso, non prima di aver risposto ad alcune domande proprio sulla fortezza.

La forza d’animo di Damiano e Massimiliano Carrara è stata lodevole: volevano vincere. E lo hanno fatto, localizzando il Tappeto Rosso – a circa 2 km dal Palazzo Reale – per poi correre verso la proclamazione, tra i cobra e la tradizionale Naga Dance. Così si è conclusa l’undicesima edizione di Pechino Express: al momento, tra i migliori show in televisione.

Chi ha vinto Pechino Express 2024 – La Rotta del Dragone

Il trionfo dei Pasticcieri non ha sorpreso nessuno, ma non sono mancate le critiche, avanzate proprio da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, tanto che sui social i commenti sono stati piuttosto sfavorevoli. “La vittoria più sleale di sempre“, considerando che i Pasticcieri hanno contribuito a eliminare i Caressa e i Fratm. Damiano e Massimiliano Carrara, su Instagram, hanno commentato: “La cosa più bella che abbiamo fatto nella nostra vita”. C’è da dire che la coppia ha fatto di tutto pur di vincere. Ed è stato proprio un certo agonismo a condurre Damiano verso la vittoria insieme al fratello. Non c’è dunque da sorprendersi se, proprio alla finalissima, i Pasticcieri hanno mostrato tutta la loro umanità, lasciandosi andare a un lungo abbraccio dopo aver affrontato un percorso unico. Al di là del loro sogno e dell’ambizione, si sono ampiamente meritati il primo posto.