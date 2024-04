Fonte: Ufficio Stampa Sky "Pechino Express 2024, Caressa eliminato: reazione di fuoco "

Nella sesta tappa di Pechino Express andata in onda l’11 aprile, la competizione è giunta a un punto cruciale, con le sei coppie rimaste pronte a mettersi alla prova su un percorso lungo ben 420 chilometri. Da Luang Prabang a Vang Vieng, attraverso il Libro Rosso e il primo gioco vantaggio, gli equipaggi si sono confrontati in una serie di sfide avvincenti e imprevisti che hanno messo alla prova le loro abilità e la loro resistenza.

Questo snodo della Rotta del Dragone si è caratterizzata per un classico di Pechino, cioè la prova dei Sette Mostri, che consiste nell’assaggiare dei cibi del posto, solitamente dal sapore molto particolare. A condurre la puntata è stato l’affascinante Costantino della Gherardesca e l’inviato Fru dei The Jackal. Una tappa caratterizzata non solo da momenti carichi di emozione, ma anche da situazioni di forte tensione, culminate con il sorprendente epilogo che ha visto una nuova coppia eliminata dal gioco.

È stato lo show più commentato sui social della serata

L’episodio di ieri di Pechino Express, trasmesso su Sky Uno/+1 e disponibile on demand, ha registrato un notevole successo con una media di 459 mila spettatori (2% di share e 56% di permanenza). Questo rappresenta un incremento del 18% rispetto alla corrispondente puntata della stagione precedente.

Sul fronte dei social, Pechino Express ha generato oltre 215 mila interazioni complessive, un aumento del 139% rispetto all’anno precedente e del 40% rispetto alla settimana precedente. Il programma è stato il più discusso della serata sui social, mantenendosi costantemente tra i Trending Topic durante la messa in onda. Inoltre, nella stessa classifica sono comparsi anche i nomi di Megan, Artem, i Caressa e Damiano.

Pechino Express 2024, cosa è successo nella tappa di giovedì 11 aprile

Le sei coppie in gara sono state mischiate in questo modo: Estefania e Massimiliano, Antonio e Barbara, Antonella ed Eleonora, Maddalena e Maddalena, Fabio e Damiano e Artem e Megan. Un’avventura senza precedenti, dove ogni decisione e ogni passo avrebbe potuto fare la differenza.

L’Italia Argentina, vincitrice della tappa precedente, ha assegnato delle penalità a Megan e Artem e a Barbara e Antonio, complicando ulteriormente la sfida per le coppie. La missione al Kok Ngiew Temple ha visto ogni squadra trasportare una campana creata dalle bombe inesplose in Laos, con ogni rintocco che corrispondeva a una penalità di un minuto e mezzo.

Ma le sfide non finiscono qui: il giorno successivo, le coppie hanno dovuto affrontare una prova di velocità al bike rental di Vang Vieng, dove Fabio e Damiano hanno incontrato un guasto alla bici che ha messo a dura prova la loro resistenza. In questa tappa sono state le Amiche a firmare il Libro Rosso per prime.

L’introduzione della nuova coppia dei Lumaconi ha aggiunto un’ulteriore sfida alla competizione, con la necessità per tutti gli altri di arrivare almeno 30 minuti prima di loro per evitare l’eliminazione. La coppia è formata da Dario Vergassola e da Maria Rosa Petolicchio. Dario Vergassola ha salutato le coppie in questo modo: “Vi auguro di litigare tutti e di odiarvi!”.

Nell’ultimo giorno in Laos è scoppiato anche un dramma tra le Ballerine e le Italia Argentina, legato alla prova madre di Pechino Express: I Sette Mostri. Quando è toccato alle Ballerine, Italia e Argentina hanno loro augurato di “vomitare tutto”, prima di provare a prendere il passaggio che le Ballerine avevano concordato con un local. Insomma, questa coppia è destinata a regalarci momenti interessanti anche nelle prossime puntate.

Eliminati i Caressa: la furiosa reazione di Fabio

Nella prova vantaggio, le coppie hanno dovuto affrontare una sfida impegnativa alla Laguna Blu, dove il nuoto e il tuffo in acqua hanno determinato il successo o l’eliminazione. Con la vittoria di Maddalena e Megan, la classifica si è ulteriormente serrata, con ogni coppia che lottava per mantenere la propria posizione.

Alla fine, i Pasticcieri hanno ottenuto la vittoria, mentre i Caressa sono stati eliminati “perché sono i più forti”, secondo la loro stessa ammissione. Damiano, pietrificato, ha detto che sperava che non fosse eliminatoria. Dura la reazione del telecronista di Sky Sport, che ha risposto “se non pensai che fosse eliminatoria, perché pensavi di eliminare il più forte?”. Se ne va, infine, senza salutare il gruppo dei Pasticceri.

Eleonora Caressa ha giudicato positivamente l’esperienza a Pechino, dicendo che il padre è stato il papà un po’ per tutti: “L’hanno sentito come una figura paterna”.

L’avventura per gli altri viaggiatori concorrenti continuerà in StriLanka, e noi vedremo la puntata giovedì 18 aprile.