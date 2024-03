Fonte: IPA Fabio Caressa e la figlia Eleonora

Il viaggio di Pechino Express 2024 prosegue lungo la Rotta del Dragone, che si fa sempre più dura per i viaggiatori VIP in gara quest’anno. Giovedì 21 marzo è andata in onda la terza puntata dello show targato Sky Original – disponibile per un rewatch in streaming su NOW – che ha visto i protagonisti alle prese con una nuova tappa in Vietnam del Nord, la più lunga e difficile: ben 526 chilometri da Cao Bang fino al confine con la Cina. Nuovi arrivi e vecchi eliminati hanno sconvolto gli equilibri, ma tutte le coppie sembrano avere le idee chiare: l’unico obiettivo è vincere.

Cosa è successo nella tappa di giovedì 21 marzo

La nuova puntata di Pechino Express, condotta come sempre da Costantino della Gherardesca, è iniziata all’insegna delle novità. Dopo l’eliminazione dei coniugi Cevoli – i Romagnoli – i viaggiatori non avrebbero mai immaginato di ritrovarsi di fronte a un’altra coppia avversaria: sono ufficialmente entrate in gioco le Ballerine, ovvero Maddalena Svevi e Megan Ria, e la sorpresa non è stata presa proprio bene.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Ma se di sorprese di parla, una brutta e inaspettata ha colpito i Caressa. Eleonora, figlia del giornalista, si è infortunata e il padre Fabio ha vissuto un momento di grande preoccupazione e tensione al punto tale da sfogarsi a fine giornata, scoppiando in lacrime. “Ho visto un suo lato più sensibile ed emotivo. Sono usciti momenti di vicinanza e condivisone”, ha spiegato Eleonora Caressa in un’intervista riferendosi al padre e adesso capiamo perché.

Anche Antonella Fiordelisi della coppia Italia-Brasile (con Estefania Bernal) si è lasciata andare al pianto serale, ma a Pechino Express il tempo per le lacrime è davvero poco. La terza tappa è stata la più lunga con i suoi 526 chilometri e di conseguenza la più faticosa, con un viaggio che è partito da Cao Bang, nel nord della regione, per giungere fino al confine con la Cina, nella provincia di Lao Cai.

I viaggiatori si sono cimentati in diverse prove relative alle antiche tradizioni culinarie vietnamite, dalla cottura del riso “acrobatica” alla preparazione di speciali noodles, fino all’epica battaglia a cuscinate per conquistare l’immunità che è stata vinta dagli agguerritissimi Fratm. Non sono mancati gli imprevisti, su tutti la presenza di Fru nel ruolo di penalità in carne e ossa: la coppia che avesse la bandiera nera con il suo volto subiva una penalità ed è toccato alle ultime arrivate, le Ballerine.

Nessuna coppia eliminata

Alla fine del lungo percorso, la classifica ha visto trionfare al primo posto i Pasticceri, Damiano e Massimo Carrara, seguiti dai Caressa e dalle Amiche, dai Brillanti e dalle Ballerine. Penultimo e ultimo posto alle coppie Italia-Argentina e Giganti, questi ultimi alle prese con qualche tensione durante tutta la terza tappa.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

I Pasticceri decidono di eliminare proprio loro, ma ecco un colpo di scena: la busta nera ha rivelato che nessuna coppia avrebbe dovuto essere eliminata dal gioco. Prosegue, dunque, il viaggio con tutte e sette le coppie.

L’appuntamento con Pechino Express – La Rotta del Dragone come sempre è il giovedì sera a partire dalle 21.15 su Sky Uno, ma è possibile recuperare tutte le puntate in streaming su NOW.