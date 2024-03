Fonte: Ufficio Stampa Sky Pechino Express 2024, I Caressa

Il viaggio di Pechino Express 2024 prosegue lungo la Rotta del Dragone, tra splendidi paesaggi e missioni (quasi) impossibili. Giovedì 14 marzo è andata in onda la seconda puntata dello show Sky Original: un percorso di 180 km nel Vietnam del Nord, alla fine del quale è stata eliminata la prima coppia della stagione. Una spiacevole sorpresa per i Romagnoli – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi -, vincitori della prima tappa. Ma se è vero che le coppie in gara sono convinte di aver eliminato dal proprio cammino un ostacolo, nella prossima puntata li aspetta una bella sorpresa: direttamente da Amici, arrivano Le Ballerine a portare scompiglio.

Ascolti record per la seconda puntata di Pechino Express

Dopo il debutto della scorsa settimana, la seconda tappa di Pechino Express 2024 andata in onda giovedì 14 marzo ha totalizzato 497.000 spettatori medi con il 2,4% di share. Un dato che registra una netta salita negli ascolti rispetto alla scorsa stagione, a dimostrazione del fatto che l’avventuroso reality condotto da Costantino della Gherardesca – quest’anno in coppia con Fru dei The Jackal – riesce ad appassionare un numero sempre maggiore di telespettatori.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

I dati registrati dallo show Sky Original, però, ci dicono ancora di più: “Nei sette giorni, il debutto della scorsa settimana ottiene il dato più alto di sempre da quando lo show è in Sky“, ovvero 1.547.000 spettatori medi, con 2.833.000 contatti unici, che corrisponde a una crescita del +26% rispetto al kick off dell’anno scorso. Per non parlare delle interazioni sui social, aumentate esponenzialmente e che hanno incoronato ufficialmente Pechino Express uno degli show più commentati nel prime-time della giornata, al numero 1 tra i trend più commentati.

Cosa è successo nella tappa di giovedì 14 marzo

La seconda puntata di Pechino Express 2024 ha visto le coppie impegnate in un lungo percorso nel Vietnam del Nord, partendo dalla città di Lang Son. I vincitori della scorsa puntata, i Romagnoli, hanno avuto un importante vantaggio: la possibilità di penalizzare due coppie avversarie. La scelta è caduta sui Caressa e sui Brillanti, partiti con 15 minuti di svantaggio.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

In prima battuta le coppie hanno dovuto raggiungere il tempio di Den Mau nel villaggio di Dong Dang portando in dono delle offerte ottenute – ovviamente – mediante il baratto con i cittadini locali. Nel tempo, poi, hanno avuto la possibilità di scegliere una bandiera che avrebbe determinato il loro destino in modo del tutto casuale. Così i Caressa e le Amiche si sono dovuti battere a Un, due, tre, stella! con alcuni bambini del luogo, i Brillanti e Italia-Argentina sono stati costretti a tornare al punto di partenza mentre i Romagnoli e i Fratm hanno potuto godersi 10 minuti di meditazione, l’ideale per ricaricare mente e corpo. I più fortunati? I Pasticceri e i Giganti che hanno potuto proseguire il loro viaggio senza dover superare alcuna prova o subire le conseguenze di una penalità.

Lasciato il tempio, i viaggiatori si sono diretti alla volta del piccolo villaggio di montagna di Hung Viet, alla ricerca di quattro luoghi e altrettante statuine animali, delle quali hanno dovuto imparare il nome in lingua locale. Le coppie hanno trascorso la notte ospiti della popolazione locale, per poi ripartire verso il villaggio dei fabbri di Phúc Sen con il compito di consegnare tre coltelli ad altrettanti professionisti del villaggio. Tutto per ottenere l’indizio necessario per recuperare il libro rosso.

Il primo traguardo è stato vinto dai Pasticceri, ottenendo l’immunità e la qualificazione alla puntata successiva. Secondi i Caressa che, dopo la classifica parziale e l’ultima gara nella montagna di Núi Mắt Thần – nella quale hanno potuto scegliere chi penalizzare o favorire – sono arrivati primi al secondo traguardo.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Eliminata la coppia de I Romagnoli

Ultime due coppie a raggiungere il traguardo sono state I Romagnoli e Le Amiche. La scelta è toccata ai vincitori, i Caressa, che alla fine hanno decretato: i Romagnoli sono la prima coppia eliminata di questa edizione di Pechino Express. Nulla da fare, dunque, per Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi, che hanno comunque dimostrato grande tenacia e avrebbero potuto regalare al pubblico altri momenti significativi.

Da Amici a Pechino Express, in arrivo Le Ballerine

Se è vero che una coppia è stata eliminata, i viaggiatori sono ancora ignari di un piccolo dettaglio: nella terza puntata in onda giovedì 21 marzo sempre su Sky (e in streaming su NOW) fa il suo ingresso nel gioco la nuova coppia delle Ballerine, formata dai due ex volti di Amici Maddalena Svevi e Megan Ria.