Pechino Express, anticipazioni settima puntata: 1 euro al giorno per vincere

La prima puntata in Sri Lanka: Pechino Express, in onda stasera 18 aprile, cambia il paesaggio dei concorrenti

Per le coppie di Pechino Express ancora in gara ora il gioco si fa duro. Nella puntata di stasera 18 aprile, in onda come sempre in esclusiva Sky e in streaming NOW, cambierà il paesaggio dei concorrenti: dopo il Vietnam e il Laos, ora arrivano in Sri Lanka, niente sarà come prima. Nella sesta tappa, trasmessa nella scorsa settimana, la competizione era giunta a un punto cruciale, con le sei coppie rimaste pronte a mettersi alla prova su un percorso lungo ben 420 chilometri. Da Luang Prabang a Vang Vieng, attraverso il Libro Rosso e il primo gioco vantaggio, gli equipaggi si sono confrontati in una serie di sfide avvincenti e imprevisti che hanno messo alla prova le loro abilità e la loro resistenza. Commentatissima inoltre l’eliminazione dei Caressa, mentre hanno trionfato i pasticceri.

Anticipazioni Pechino Express: puntata del 18 aprile

Attraversando i confini della regione nota come “la lacrima dell’India”, lo Sri Lanka, luogo di storia di cultura, le cinque coppie ancora in corsa nell’avventura di Pechino Express (“I Pasticceri” Damiano e Massimiliano Carrara , “I Fratm”, Artem e Antonio Orefice, “Le amiche” Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, “Italia Argentina” Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, “Le Ballerine” Megan Ria e Maddalena Svevi) si immergeranno in un paesaggio che sembra uscito da un dipinto di Madre Natura.

Dalle foreste pluviali incontaminate alle piantagioni di tè che sfumano verso l’Oceano Indiano, dai templi sacri alle spiagge bianche perfette per il surf, fino ai Parchi Nazionali abitati da bufali indiani ed elefanti, ogni scenario è spettacolare e carico di spiritualità. È questa l’esperienza che i viaggiatori affronteranno nella settima tappa del loro viaggio, durante la quale dovranno percorrere i 170 chilometri che separano Negombo dal traguardo di puntata Galle.

Il percorso della settima tappa di Pechino Express

L’avventura nello Sri Lanka prenderà il via lungo la costa occidentale dell’isola, partendo dalla spiaggia di Negombo, frequentata principalmente dai pescatori. I viaggiatori si dirigeranno verso sud lungo la costa fino ad Ambalangoda, dove la prima coppia a firmare il libro rosso otterrà un vantaggio nella classifica finale. Nella puntata di stasera, in onda giovedì 18 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, le coppie, equipaggiate con un solo zaino contenente il minimo necessario e con un budget di 1 euro al giorno a persona in valuta locale, riprenderanno rapidamente il viaggio verso la storica città fortificata di Galle, ex colonia portoghese e traguardo di tappa.

Quali sfide attendono le coppie? L’esplorazione dello Sri Lanka continuerà per tutti i viaggiatori o qualcuno dovrà fare i bagagli e tornare a casa?

Quando e dove va in onda Pechino Express

La nuova puntata di Pechino Express va in onda in esclusiva su Sky e in contemporanea streaming su NOW. Tutte le tappe sono disponibili on demand e successivamente al giorno di messa in onda. L’orario è fissato, come sempre, alle 21,15, mentre la conduzione è affidata a Costantino Della Gherardesca.