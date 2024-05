Fonte: Ufficio Stampa Sky Pechino Express, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Pechino Express è arrivato alle ultime battute. Dopo la semifinale del 2 maggio, in cui una delle coppie è stata eliminata, l’adventure game di Sky si prepara alla finale del 9 maggio con la conduzione di Costantino Della Gherardesca e l’inviato Fru. I viaggiatori finalisti sono stati decisi al termine dei 233 km percorsi in Sri Lanka: ma chi rivedremo per l’ultimo miglio? In gara sono rimasti I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Questo il verdetto della semifinale dei chilometri percorsi dalla città eterna di Kandy e la culla del buddismo in Sri Lanka Mihintale. Una semifinale piuttosto agguerrita che ha condotto, tra strategie e rimonte, all’eliminazione delle Ballerine Maddalena Svevi e Megan Ria.

Pechino Express, com’è andata la semifinale

Una semifinale senza esclusione di colpi, quella che portato all’eliminazione delle Ballerine e seguita con uno share ottimo del 2,3%. A penalizzare le due concorrenti sono stati i vincitori della tappa precedente, I Pasticcieri, costringendole ad acquistare una torta prima di mettersi in cammino con gli altri viaggiatori.

Prima tappa al Royal Palace, dove si sono cimentati in una danza tradizionale locale utilizzata per invocare gli spiriti soprannaturali, e poi una lunga notte trascorsa tra le dimore locali. Da qui, l’obiettivo è stato lo Spice Garden di Matale per una prova di memoria all’insegna dei rimedi ayurvedici, immersi tra le erbe e le spezie della cucina popolare, e molto diffusa nella zona. Nella missione successiva, invece, si scopre la lunga dinastia di Sovrani e l’Ancient City di Polonnaruwa, meraviglioso sito archeologico Patrimonio dell’Umanità che oggi custodisce i resti di antichi palazzi e templi: qui i viaggiatori hanno firmato il libro rosso del traguardo intermedio, conquistato dai Pasticcieri.

Il percorso continua fino alla finale

La seconda notte con la popolazione locale è stata la giusta occasione per una grande festa, in particolare per il compleanno di Megan. Tutti i concorrenti hanno quindi ricevuto una busta che conteneva un messaggio da parte dei loro familiari con i quali venivano spronati a fare sempre meglio e tenere duro fino alla finale. I viaggiatori si sono quindi addentrati nel Parco Nazionale di Minneriya per un safari incredibile nel quale erano chiamati a fotografare almeno cinque esemplari degli animali richiesti (pavone, scimmia, sciacallo, elefante, cervo, bufalo, leopardo o coccodrillo) e rispondere ad alcune domande specifiche.

Si torna quindi a correre verso il tappeto rosso di Kaludiya Pokuna, lo stagno d’acqua nera ai piedi della montagna sacra di Mihintale per celebrare il verdetto più atteso dell’intera stagione e che ha interrotto il sogno delle Ballerine. A spuntarla sono stati i Pasticcieri, che hanno dimostrato di avere una forza fisica notevole ma di essere negati per la danza, davanti a Italia Argentina – protagoniste di una splendida rimonta – e alle Amiche e Ballerine, che sono finite al ballottaggio.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo cacciate dal supermercato

Nove tappe per mostrarsi disinvolti non sono state sufficienti perché i viaggiatori apprendessero le tecniche migliori ed è così che Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno cercato invano un benefattore all’interno di un supermercato ma non hanno ottenuto il risultato sperato. Anzi, hanno avuto l’effetto contrario: sono state letteralmente cacciate dalla proprietaria. Non manca però l’occasione per rifarsi: la finale è alle porte ed è quindi il momento per rimettersi in gioco e provare a battere i Pasticcieri. I due fratelli, ormai, sanno giocare benissimo le loro armi: hanno infatti pernottato presso le case della zona spacciando la loro ricetta segreta per ottenere frittelle perfette.