Federica Pellegrini: “L’ho fatto solo per me stessa”. E la confessione sull’ex

Fonte: IPA Federica Pellegrini si mette a nudo nel suo libro "Oro", confessando i drammi vissuti in piscina, gli amori e la sete di vittoria

Federica Pellegrini ha pubblicato un libro incentrato sulla propria vita di sportiva e non solo. Il titolo è Oro e volge lo sguardo anche agli aspetti più privati degli anni trascorsi principalmente in piscina.

Costantemente sotto i riflettori, giudicata per ogni gesto o frase, ha lavorato molto su se stessa, continuando a combattere e crescendo come sportiva e donna. Oggi ha la maturità di guardarsi alle spalle e analizzare quanto fatto, proiettandosi al tempo stesso verso il futuro.

Le confessioni di Federica Pellegrini

Per anni tutti hanno creduto di sapere ogni cosa di Federica Pellegrini, unicamente tramite interviste, voci di corridoio, conferme legate al gossip e gare in piscina. C’è però altro, tanto, nel dietro le quinte della sua vita da campionessa.

Ne ha parlato in Oro, libro che riassume allenamenti, vittorie, dolorose sconfitte e amori. La Divina si mette a nudo, ripercorrendo la strada che l’ha vista diventare la duecentista più forte della storia del nuoto, una delle atlete più importanti al mondo e la donna che è oggi, più matura e consapevole.

Nel corso della presentazione del libro, Federica Pellegrini ha offerto uno sguardo generale su ciò che è contenuto in queste pagine. Tutto ha inizio con quel rapporto complesso da spiegare con la lotta in gara: “Non è mai stata una passeggiata per me ma quella sfida all’ultimo respiro la cercavo”.

La scarica d’adrenalina la rendeva felice, per quanto corpo e mente faticassero come non mai. Un po’ come Michael Jordan doveva crearsi delle sfide mentali per riuscire a dare il massimo, così la Divina ha spiegato che la condizione ideale per lei in gara era quella di un animale braccato.

Spalle al muro e pronta a dare tutto pur di avere salva la vita: “La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Di certo c’era la tensione ma anche un modo per prepararsi all’assalto, come un lupo”.

Guardandosi alle spalle, al tempo in cui era giovanissima in quell’acqua che l’ha vista trionfare tante volte, ha spiegato d’aver sentito spesso un vuoto dentro. Questo provava a riempirlo con le vittorie: “Da un certo punto in poi, però, l’ho fatto soltanto per me stessa. Mi chiedevano a chi dedicassi le mie vittorie. Le più difficile, quelle giunte dopo periodi duri, quelle delle mie rinascite, sono tutte per me stessa”.

Gli ex fidanzati

Nel 2022 Federica Pellegrini è diventata la moglie di Matteo Giunta. Un amore nato in piscina, e dove altrimenti, dopo storie passate che l’hanno vista al centro di numerose voci di gossip. Nel suo libro Oro la campionessa ha parlato anche dei suoi ex, Luca Marin e Filippo Magnini.

Si torna indietro nel tempo fino al 2011, quando era legata a Marin, impegnata a Shangai per le Olimpiadi. Nel gruppo c’era anche Magnini. Ha raccontato d’essersi innamorata di quest’ultimo come un adolescente. Il suo compagno si era accorto di tutto e, seppur senza prove, aveva iniziato a non mangiare, data la profonda inquietudine: “Il giorno in cui lo avevo lasciato, mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”.

Un ritiro a dir poco turbolento, con continui litigi tra i due. Una situazione ingestibile, che ovviamente è giunta anche sulle pagine dei giornali. Difficile tenere il tutto segreto durante le Olimpiadi, data la grande presenza di reporter italiani e stranieri.

Il fondo è stato toccato quando Federica ha raggiunto Magnini in gran segreto, ma Marin sapeva e si è fiondato lì, battendo pesantemente sulla loro porta: “Uscite fuori o vi ammazzo. Io e Filippo non aprimmo. Luca era fuori di sé e sarebbe finita a botte”.

Come si è risolta? Sono dovuti intervenire i dirigenti della Federazione, ha spiegato nel suo libro, che hanno spinto i due a un chiarimento, per il bene del gruppo. Dinanzi a tutti la Pellegrini ha gridato di poter andare a letto con chiunque volesse. Che per lei quella storia fosse finita già da un po’ era chiarissimo e, come ha raccontato, braccata come un animale è partita all’attacco. Da quell’inferno è però nato un amore durato ben sei anni, dal 2011 al 2017. Oggi lei è felice con Matteo Giunta, Filippo Magnini si è sposato nel 2021 con Giorgia Palmas e Luca Marin è fidanzato con la nuotatrice Rachele Ceracchi.

Il dolore e la voglia di smettere

Di recente Federica Pellegrini è stata intervistata da Marco Tardelli nel programma L’Avversario. Tanti i retroscena raccontati, a partire dal profondo dolore provato per la morte prematura di Alberto Castagnetti.

Il suo padre in piscina, con il quale aveva un legame indissolubile. Allenatore e ct della Federnuoto, al quale deve quasi tutto. L’ha cresciuta, individuando in lei qualcosa di eccezionale. Il suo addio le ha lasciato una sensazione di profondo sconforto, che l’ha disorientata del tutto: “Ho pensato anche di lasciare, dopo la morte di Alberto”.

Tante le sfide che ha dovuto fronteggiare, non soltanto in vasca. Per questo motivo l’improvvisa assenza di Castagnetti nella sua vita l’ha quasi fatta crollare del tutto. Lui l’ha aiutata nei momenti più delicati e complessi, come quando a soli 16 anni si è ritrovata al collo l’argento dei Giochi di Atene 2004.

Ha fatto i conti con problemi legati all’accettazione del proprio corpo, sfociati in bulimia, con annessi attacchi di panico. Tutto crollava ma per fortuna c’era chi l’ha aiutata a comprendere come tutti, seppur in modo diverso, siano fragili. Anche una Divina lo è.