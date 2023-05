“Pechino Express”, infortunio per Federica Pellegrini: i momenti clou della semifinale

Fonte: IPA Federica Pellegrini

Pechino Express ha regalato forti emozioni al pubblico e momenti indimenticabili nel corso della semifinale di ieri sera. Tre coppie in finale, un’eliminazione sorprendente e, soprattutto, ben due infortuni: ad aver avuto la peggio è Federica Pellegrini che, poggiando male il piede a terra durante una prova, si è slogata una caviglia. Ma non sono mancati i momenti di tensione tra i Novelli Sposi e le Mediterranee, oltre al bellissimo gesto di fair play dei Siculi, poi eliminati: ecco i momenti topici della penultima puntata.

Infortunio per Federica Pellegrini (e non solo) a “Pechino Express”

Il viaggio dei protagonisti di Pechino Express si avvia verso il capolinea. L’ultima fermata si chiama “finale” ed è in programma la prossima settimana, quando scopriremo chi sarà la coppia vincitrice di questa edizione adrenalinica, capitanata da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Intanto, nella serata di ieri, è andata in onda la semifinale che ha regalato momenti imperdibili ai telespettatori. I finalisti sono ora ufficiali: a contendersi la vittoria sono i Novelli Sposi, le Mediterranee e gli Italo-Americani. I Siculi sono invece eliminati, ma considerati da molti i vincitori morali.

Ma sono tantissimi i momenti clou che hanno caratterizzata la puntata. La fortuna, in particolare, non ha sorriso a Federica Pellegrini e Joe Bastianich, entrambi vittime di un incidente. Ad avere la peggio è stata sicuramente la campionessa del nuoto che, durante la costruzione del Bamboo Train, speciale mezzo di locomozione tipico della Cambogia, ha poggiato male un piede a terra e si è slogata una caviglia. Dall’infortunio è nata qualche tensione con il marito, Matteo Giunta, che avrebbe voluto fermarsi per aiutarla. La ‘Divina’, con grande determinazione, ha però imposto alla coppia di proseguire il percorso: “Vai avanti, vai avanti! Mi sono fatta male e mo’ ci fermiamo pure?!”.

La finale per lei potrebbe essere a rischio: tutto dipenderà dalla condizione della caviglia, che verrà sottoposta ad accertamenti medici. Ma anche Joe Bastianich è uscito acciaccato da un incidente. A bordo di una bici, infatti, lo storico giudice di Masterchef è andato a scontrarsi con una moto. Fortunatamente solo una brutta botta per il concorrente, che è prontamente risalito in sella.

Tensioni tra Novelli Sposi e Mediterranee, Siculi eliminati

“Guest star” di puntata è stato Jake La Furia, il “malus” della semifinale. Il rapper ha infatti dovuto giudicare le esibizioni delle coppie protagoniste, a ritmo di rap e freestyle. Il suo giudizio è stato fondamentale perché, in palio, c’erano ben 90.000 reel (20 euro) da utilizzare in serata. Alla fine sono state le Mediterranee ad essere premiate per la miglior performance, e ad aggiudicarsi il premio in palio.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Ma nel corso della semifinale non sono mancati anche momenti di tensione, che hanno accompagnato questa edizione ancor prima del suo inizio. È ormai risaputo che tra i Novelli Sposi e le Mediterranee non corre buon sangue, e l’ennesima dimostrazione è arrivata nella puntata di ieri. In strada, dopo l’infortunio di Federica Pellegrini, la coppia di sposi è riuscita a fermare una macchina per chiedere un passaggio. Tuttavia Carolina Stramare e Barbara Prezia si sono precipitate verso l’auto, rubando il passaggio ai rivali e caricando con sé anche gli Italo-Americani.

Un “furto” che non è stato affatto apprezzato dai Novelli Sposi, già piuttosto demoralizzati per la caviglia dolorante della Divina del nuoto. In loro soccorso, però, sono arrivati i Siculi: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, dopo averli incontrati per strada, hanno offerto loro un passaggio, portando la Pellegrini alle lacrime (per il gesto solidale, per le tensioni di puntata e, probabilmente, anche per l’infortunio). Alla fine i Siculi sono stati eliminati dalla gara, ma il loro bellissimo gesto rimarrà un ricordo indelebile per Matteo Giunta e la sua Federica.