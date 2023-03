“Pechino Express”, prime tensioni tra concorrenti: è scontro tra Attiviste e Avvocati

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Pechino Express, emergono le prime tensioni tra concorrenti. In occasione della conferenza stampa di presentazione, che ha avuto luogo oggi pomeriggio, c’è stato un battibecco tra Le Attiviste e Gli Avvocati: al centro il nome di quest’ultima squadra, declinato al maschile sebbene chi la compone sia un duo tutto al femminile. “Non capisco perché cambiare la desinenza di genere” la polemica sollevata da Giorgia Soleri e Federippi e che accende subito i riflettori sullo show.

Prima polemica a “Pechino Express”: è lite tra Gli Avvocati e Le Attiviste

Tutto pronto per la nuova, attesissima edizione di Pechino Express, con alla conduzione la spumeggiante coppia composta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Giovedì 9 marzo, in prima serata su Sky Uno, le coppie protagoniste cominceranno il loro adrenalinico viaggio tra l’India, il Borneo Malese e la Cambogia, tra luoghi e tradizioni inesplorate ma con un unico obiettivo in comune: la vittoria. Ma intanto, come si apprende da TvBlog, emergono i primi dissapori tra i concorrenti e la prima polemica di questa edizione è presto servita.

Teatro delle tensioni è la conferenza stampa di presentazione. Ad accendere la polemica è il duo delle Attiviste, composto da Giorgia Soleri e Federippi (nome d’arte di Federica Fabrizio), che si sono scagliate contro gli Avvocati, ovvero Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Il motivo degli attriti è la scelta di quest’ultima coppia di declinare al maschile il nome della loro squadra, sebbene siano due donne: uno dei tanti temi che stanno a cuore alle Attiviste, in prima linea nella lotta femminista.

Quando in conferenza stampa viene chiesto agli Avvocati un giudizio su questa polemica, la risposta non è tardata ad arrivare: “Io ho vissuto in un ambiente in cui ho sempre sognato di fare l’avvocato e non mi è mai passato in mente di parlare di Avvocata. È sempre stato così. Non capisco perché ragionare di questo nel 2023: ci sono cose più importanti. È nell’uso, non ho mai sentito in tribunale rivolgersi a qualcuno come Avvocata o la Giudice, quindi…”.

Attiviste, la secca risposta agli Avvocati: “Il linguaggio crea la realtà”

Il giudizio degli Avvocati è chiaro: la declinazione al maschile della loro squadra non incide affatto sulla loro professione, non sarebbe cosa comune nel mondo dei tribunali e, soprattutto, alimenterebbe solo polemiche futili. Tuttavia lo scontro in conferenza stampa si fa acceso, con le Attiviste che spiegano perché la declinazione al maschile, in queste circostanze, sia anacronistica e lontana dalla realtà attuale: “No, non siamo d’accordo e lo sanno anche loro. Il linguaggio crea la realtà ed è importante dare un nome alle cose. Non ci sono questioni utili e futili. ‘Avvocate’ esiste e non capisco perché cambiare la desinenza di genere, dopo di che accetto la determinazione delle Avvocate”.

Uno scontro aperto a pochi giorni dal debutto di Pechino Express, avventura che le vedrà concorrere assieme ad altre 7 coppie. Il cast è esplosivo e i riflettori, in particolare, sono puntati sui volti più sorprendenti. Non solo Giorgia Soleri, la fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano, ma anche la coppia di neo-sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oltre a Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Le premesse per un’edizione memorabile ci sono tutte.