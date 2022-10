Giorgia Soleri a “Pechino Express”, la sua risposta alle polemiche su Instagram

Giorgia Soleri sarà tra le prossime protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, insieme a tanti altri grandi nomi del mondo dello spettacolo. Ma la sua presenza nella trasmissione Sky ha acceso le polemiche sui social: in particolare tra coloro che si sono chiesti come, viste le sue condizioni di salute, potrà viaggiare così tanto. Partecipando al reality, infatti, si dovrà spostre tra India, Borneo malese e Cambogia insieme alla sua compagna di viaggio Federica Fabrizio in arte Federippi.

La risposta di Giorgia Soleri, ovviemente, non si è fatta attendere.

Giorgia Soleri a “Pechino Express”: cosa ha detto in merito alle polemiche

Social croce e delizia. Perché se sono un ottimo mezzo per raccontarsi e, perché no, fare divulgazione, non mancano neppure i casi in cui danno vita alle polemiche. Così è accaduto a Giorgia Soleri, poco dopo l’annuncio che sarà tra i prossimi concorrenti di Pechino Express 2023, programma atteso su Sky.

L’influencer e poetessa ha pubblicato sul suo account Instagram un commento che ha ricevuto e ha voluto parlare di “invalidazione del dolore: ovvero se non ti vedo non esisti”. Lo ha fatto mettendo la sua opinione nero su bianco con una serie di commenti in merito e poi pubblicando nelle storie Instagram alcuni scatti per mostrare che si può stare male, ma anche sorridere. Che una cosa non esclude l’altra. Perché, come ha scritto lei stesso a corredo del carosello Instagram: “Non esisto per soddisfare la tua idea di malata perfetta”. Nelle foto la si vede piangere, ma anche ridere e scherzare (in un breve video) su un red carpet.

Giorgia Soleri scrive: “Questa sono io settimana scorsa, dopo 2 ore di pianto perché ancora non reisco, fatico e arranco ad accetare quest’ultima diagnosi, forse così sembro abbastanza depressa ma sicuramente in cerca di attenzioni”. Lo scatto dopo la vede nuovamente con le lacrime, lei ha scritto: “Al convegno di Ferrara sulle malattie croniche invisibili giovedì scorso, ero una delle relatrici non sono ruscita a trattenermi nemmeno davanti a 300 studenti”. Poi la si vede scherzare sul red carpet e ridere con le amiche, con Giorgia che scrive “Ma sono anche questa”. Infine, a corredo di uno scatto, ha aggiunto: “Pensateci due volte la prossima volta che vi viene voglia di sindacare sul dolore altrui. E se la voglia non vi passa nemmeno pensandoci, chiamatemi pure: vi prendo a calci in c*** e poi vi dico che siete esagerati”.

Giorgia Soleri a “Pechino Express”, perché ci sono state le polemiche

Al centro del dibattito social in merito alla partecipazione di Giorgia Soleri a Pechino Express ci sono state le sue malattie: la influencer nel tempo si è fatta portavoce della sua sofferenza e di quella di altre donne. Vulvodinia, endometriosi e, proprio di recente, una forma di fibromalgia. Motivo per cui la sua partecipazione al reality Sky ha dato vita a una serie di commenti. Da chi afferma che con le malattie di cui soffre non dovrebbe riuscire a fare un percorso difficile come quello di Pechino Express, a chi si chiede come si curerà e come farà. Insomma le domande e i commenti degli utenti sono stati tanti. Ma la risposta di Giorgia Soleri non si è fatta mancare. Tra le tante cose che ha scritto sul suo profilo Instagram anche questa: “Il più grande atto d’amore, rivoluzionario e sovversivo che possiamo fare verso noi stessi è prendere scelte seguendo ciò che ci fa stare bene in quel determinato momento, in quella determinata condizione. Con consapevolezza e libertà, per cercare un equilibrio precario che è solo nostro, E che è un diritto, mai un dovere”.