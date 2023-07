Federica Pellegrini è incinta? L’indiscrezione e la foto su Instagram

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Federica Pellegrini e il novello sposo Matteo Giunta, ex allenatore della campionessa. Affiatata in piscina e fuori – e lo abbiamo visto a Pechino Express – per la coppia potrebbe essere giunto ora il momento di un nuovo capitolo della loro vita. La maternità della nuotatrice è un argomento di cui si parla spesso, troppo, ma adesso indiscrezioni suggeriscono che Pellegrini sia davvero in procinto di diventare madre.

Federica Pellegrini, ipotesi gravidanza

“A pochi giorni dai suoi 35 anni, dopo il ritiro dallo sport agonistico e il matrimonio, sembra che finalmente la Divina stia per diventare mamma” scrive la rivista di gossip Dagospia. Sul magazine diretto da Roberto D’Agostino si dà quasi per certo che Federica Pellegrini sia in dolce attesa. A confermare l’ipotesi si prende come prova una recente foto pubblicata dall’atleta sul proprio profilo Instagram.

In vacanza con il marito Matteo Giunta sul bel mare di Sabaudia, la nuotatrice ha condiviso con i follower teneri momenti di relax, anche in compagnia di uno dei suoi amati cuccioli. E proprio nella prima foto pubblicata, che mostra la Pellegrini beatamente sdraiata con i piedi a mollo e il sole sul viso, ci sarebbe quella che da molti è considerata la curva di una gravidanza ai suoi albori. Al punto da scorgere le prime congratulazioni: “Si vede il pancino, finalmente, era ora. Auguri” scrive un fan.

L’ossessione per la maternità

A dirla tutta, non è la prima volta che viene annunciata la gravidanza di Federica Pellegrini. Ma, così come le altre volte, la notizia non arriva dalla diretta interessata. L’Italia intera sembra essere ossessionata dalla vita privata della Divina del nuoto. Quando farai un bambino? è una domanda che la campionessa si è sentita rivolgerle persino dopo le sue gare più importanti, senza neppure il tempo di asciugarsi il cloro di dosso. Glielo chiedono i giornalisti, lo ripetono i fan e rincarano la dose i conduttori televisivi.

“È una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. È un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono” aveva risposto, qualche mese fa, quando la notizia era arrivata da Fabio Fazio. Ugualmente diretta la campionessa era stata con i propri follower su Instagram, che non perdevano occasione di domandarle quando e se sarebbe diventata mamma.

“Uno degli scopi della vita è avere un figlio o dei figli. Se arriveranno, li accetteremo con gioia, ma non possono diventare un chiodo fisso. Ora come ora dobbiamo cercare di essere felici” aveva rivelato Matteo Giunta sulle pagine di Vanity Fair, subito dopo la conclusione dell’avventura a Pechino Express. Il desiderio, dunque, c’è, ma il se, il come e il quando i due atleti diventeranno genitori sono questioni che riguardano nessun altro se non loro. Sono loro gli unici a sapere la verità oltre – come ha ricordato ironica Federica Pellegrini – ai barman che preparano da bere alla campionessa.