Cecilia Rodriguez, prove da sposa in bianco: bellezza unica in pizzo

Cecilia Rodriguez vive una lunga storia d’amore con Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello nel 2017. La sorella di Belen Rodriguez, allora, era fidanzata con Francesco Monte, che lasciò in diretta televisiva. I due ex gieffini, finita l’avventura nel reality show, non si sono mai separati e, malgrado le recenti voci di crisi, sono, ormai a un passo dall’altare. Infatti, Ignazio Moser ha effettuato la fatidica proposta alla sua bella fidanzata e i due, dopo aver comprato una nuova casa, stanno organizzando il loro giorno più bello.

Cecilia Rodriguez ha recentemente condiviso degli scatti che la ritraggono in abito da sposa, qualche spoiler su come apparirà la bellissima showgirl nel suo giorno più bello?

Cecilia Rodriguez su Instagram in abito da sposa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di sposarsi, dopo una romantica proposta di matrimonio. La showgirl e il compagno, però, hanno rimandato la data di matrimonio, inizialmente prevista a ottobre, per la mancanza di una zia molto cara alla futura sposa. In ogni caso, la coppia si sta preparando al grande evento, scegliendo i diversi dettagli del giorno più bello.

Non sappiamo che abito da sposa sceglierà la sorella di Belen Rodriguez per il suo matrimonio, ma, di recente, l’ex gieffina ha dato qualche anticipazione ai suoi followers su come apparirà in outfit bianco. Infatti Cecilia Rodriguez ha condiviso delle storie in cui indossava diversi vestiti da sposa in occasione di una sfilata per un noto brand.

Cecilia Rodriguez appare, prima, con un elegante vestito da sposa dalle linee pulite e con scollo a barchetta, poi la modella si è mostrata con un abito dalla gonna sbarazzina. Ma è a un abito in pizzo che la futura sposa ha dedicato un post, condiviso sul suo account Instagram ufficiale.

Matrimonio in pizzo per la sorella di Belen?

Cecilia Rodriguez ha sfilato con diversi abiti da sposa per una sfilata di moda. La showgirl argentina ha vissuto una grande emozione nel vedersi in abito bianco a poca distanza temporale dalle sue nozze. Cecilia Rodriguez ha raccontato le emozioni provate in quest’occasione speciale in un post: “Un sogno per me poter falcare la passerella avvolta di bianco… A tutte le future spose come me auguri di trovare nella scelta dell’abito il prezioso supporto di un team così! Una emozione unica e indescrivibile, grazie a tutto il team che lavora instancabilmente a questi abiti da sogno!”.

Cecilia Rodriguez ha scelto per il suo contenuto social degli scatti che la ritraevano con un vestito da sposa con taglio a sirena di pizzo. Il ricamo dell’abito era davvero particolare e con un effetto “vedo non vedo”.

I sostenitori della futura sposa hanno apprezzato la scelta: “Sei uno spettacolo Cecilia, raffinata, elegante e molto bella complimenti”. Molti hanno pensato al venturo giorno più bello della showgirl: “Meravigliosa, non vediamo l’ora di vederti il giorno più bello della vita di ogni donna, sarai stupenda” e ancora “Meravigliosa tu e gli abiti che hai indossato. Sarai una sposa pazzesca per il tuo Nachito”.