Manca ormai pochissimo ad uno dei matrimoni vip più attesi dell’estate 2024. La prossima domenica 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo quasi sette anni d’amore (e qualche tira e molla) convoleranno a nozze. Ormai è tutto pronto e inizia a trapelare qualche dettaglio, compresi gli stilisti che vestiranno la sposa. Tutto quello che sappiamo dell’ormai imminente matrimonio da favola.

Nozze da favola per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ignazio Moser è originario di Trieste, ma ha pedalato per la Toscana in lungo e largo. Ed è proprio nella campagna di una delle regioni più belle d’Italia che il ciclista/modello sposerà la sua Cecilia. Location della cerimonia l’elegante Villa Medicea “La Ferdinanda”, circondata dai vigneti di Monte Albano, ad Artimino, nel comune pratese di Carmignano. E speriamo che, vista quest’estate così poco estiva, il meteo sia dalla loro parte.

Ma la bella villa immersa nel verde non sarà l’unico luogo a far da cornice al fatidico sì. I festeggiamenti e i loro preparativi si prolungheranno già dal venerdì. E pare che gli sposi abbiano già opzionato tutti per loro anche il ristorante La Cantina del Redi, situato nell’antico borgo toscano. Chissà se, come Diletta Leotta, anche loro opteranno per un white party pre-matrimoniale.

Chi vestirà la sposa?

Nel martedì che precede il matrimonio, Cecilia Rodriguez ha postato sul proprio profilo Instagram una storia che la vede entrare in uno degli store di Atelier Emé, in compagnia della amma Veronica Cozzani e della sorella Belen per l’ultima prova dell’abito. Si tratta della stessa casa di moda veronese che ha vestito Diletta Leotta. Brand parecchio in voga tra celebrities e influencer, anche perché ben predisposto a #adv e #suppliedby. Nessun indizio ufficiale sulle calzature della sposa. Ma Cecilia negli ultimi giorni è stata vista spesso bazzicare presso i negozi milanesi di Casadei, prestigioso e rinomato brand di calzature da far girare la testa.

Gli invitati e i teneri paggetti

Indiscrezioni dicono che, mentre il sabato i festeggiamenti saranno riservati alla famiglia, la domenica nel piccolo borgo di Carmignano arriveranno oltre 200 ospiti – al punto che l’intero paesino sarà presidiato da sicurezza e forze dell’ordine. Naturalmente sarà presente Belen, damigella d’onore della sorella. Attesa certamente anche Giulia De Lellis, che ha già mostrato le partecipazioni su Instagram. Probabilmente accompagnata da Andrea Damante, grande amico di Ignazio.

Immancabili gli amati nipotini della sposa: Santiago – nato dal matrimonio tra Rodriguez e Stefano De Martino – e la piccola Luna Marì – figlia di Antonino Spinalbese. Saranno i fratelli a portare il cuscino che custodirà le preziose fedi. Ma non verso l’altare, perché si tratterà di un rito civile celebrato da uno dei più cari amici della coppia.

Tutto il paese attende gli sposini

Un evento così in grande da scatenare l’orgoglio del sindaco del piccolo bordo, Edoardo Prestanti: “Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser noi qui, siamo già pronti ad accogliervi. – ha scritto il primo cittadino sui social – il borgo di Artimino sarà protagonista di un evento mediatico di risonanza nazionale, il matrimonio di questa bellissima coppia. Per un fine settimana, riflettori puntati su Carmignano. Cecilia e Ignazio avrebbero potuto scegliere tra migliaia di destinazioni ma hanno scelto noi”.